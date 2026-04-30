Enhetschef stadsplanering
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska stadsplaneringen i Göteborgs Stad. Vi ansvarar även för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. Vi skapar förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet och en inbjudande offentlig miljö. På förvaltningen arbetar cirka 450 personer.
Enheten är en del av avdelningen strategi och taktik som har i uppdrag att samordna och leda den strategiska och taktiska planeringen inom stadsutveckling. Din enhet har som främsta ansvar att hantera frågor kopplade till stadsplanering i tidiga skeden, från översiktsplanering till framtagande av nya utvecklingsidéer. Enhetens uppdrag är att skapa en övergripande inriktning för stadsplaneringen i Göteborg i enlighet med politiska visioner och målsättningar samt att konkretisera denna med strukturidéer. Medarbetarna på enheten bedriver kontinuerlig översiktlig planering samt tidiga planeringsarbeten i olika geografier. Enheten ansvarar också för flera trafikstrategiska utredningar.
För att lyckas i rollen har du ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt med verksamhetens mål och uppdrag som utgångspunkt. Du leder och stödjer medarbetarna i det dagliga arbetet och skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för samarbete och utveckling. Genom detta bidrar du till en sammanhållen och effektiv stadsutveckling. Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enhetens verksamhet, inklusive arbetssätt och processer, i nära samverkan med övriga delar av förvaltningen och staden. Du stöttar medarbetare som leder uppdrag och företräder enheten, avdelningen och förvaltningen i olika forum och styrgrupper.
På avdelningen finns en parallell enhet med enhetschef, och ni har ett nära samarbete kring exempelvis gemensamma enhetsmöten och verksamhetsutveckling. I rollen ingår du tillsammans med sex chefskollegor, en verksamhetsutvecklare, avdelningschef och avdelningsadministratör i avdelningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till att utveckla och driva verksamheten framåt.
Tjänsten omfattar personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar samt ansvar för enhetens löpande verksamhet och pågående projekt. Som enhetschef har du därmed en central roll i att påverka och forma Göteborgs framtida stadsutveckling. Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad högskole- eller universitetsutbildning med minst kandidatexamen inom relevant område, gärna inom samhällsplanering. Du har kunskap om plan- och bygglagen och gärna goda kunskaper i strategisk trafikplanering. Vi ser gärna att du har generell kunskap inom stadsutvecklingens olika skeden (planering, genomförande och förvaltning) samt grundläggande kunskaper om kommunal förvaltning. Du ska ha tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap med arbetsmiljöansvar och personalansvar.
En förutsättning för rollen är kunskap och erfarenhet av arbetssätt inom uppdrag och projekt samt erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt. Med anledning av att en del uppdrag är forsknings-och innovationsprojekt ser vi gärna att du har erfarenhet av det.
Du som söker ska vara en samarbetsinriktad och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang och mod. Som person behöver du ha helhetssyn och förmåga att förstå konsekvenser för hela Göteborg utifrån strategiska vägval. Du behöver vara analytisk och reflekterande samt kunna se mönster och samband. Du lägger stor vikt vid att skapa nytta och värde med det arbete du och dina medarbetare utför. Du har förmåga att etablera effektiva arbetssätt samt skapa en god samverkan i gruppen. Det är viktigt att du har förmåga till ett helhetsperspektiv.Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Välkommen med din ansökan! Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Malin Hagenklev, Sacorådet malin.hagenklev@stadsbyggnad.goteborg.se 031-3681948
