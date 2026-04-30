Riksarkivet söker utredare för projekt om samhällsviktig information
Är du en engagerad utredare som vill arbeta med komplexa frågor kring samhällsviktig information och långsiktigt bevarande hos företag och andra aktörer?
Vi erbjuder ett uppdrag i ett strategiskt projekt som stärker näringslivets förmåga att skydda och tillgängliggöra samhällsviktig information i händelse av kris eller höjd beredskap.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Tjänsterna är placerade vid Avdelningen för informationshantering. Du kommer att arbeta i ett projekt finansierat av Myndigheten för civilt försvar med fokus på att:
Ta fram riktlinjer för långsiktigt bevarande av samhällsviktig information.
Utveckla stödmaterial och tjänster för företag som bedriver samhällsviktig verksamhet.
Planera och genomföra utbildningsinsatser inom området.
Som utredare kommer du att arbeta nära både myndigheter och privata aktörer.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning på kandidatnivå eller högre
Flerårig erfarenhet av utredningsarbete
God kunskap om hur samhället är organiserat
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av arbete med informationshantering
Kunskap om långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av information
Projektledarerfarenhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Vara analytisk och kunna se helheten i komplexa frågor
Ha god kommunikations- och presentationsförmåga, både muntligt och skriftligt
Kunna samarbeta med olika aktörer, både internt och externt
Kunna arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 3 år.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Placering Stockholm eller, efter överenskommelse, Göteborg, Lund, Härnösand, Uppsala, Visby eller Vadstena.
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-05-18
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Riksarkivets viktigaste fråga är att säkra att information förblir autentisk, tillgänglig och användbar idag och för framtida generationer. Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer om oss och våra uppdrag på riksarkivet.se.
Inför rekryteringsarbetet har Riksarkivet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
