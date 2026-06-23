CNC-operatör
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Borås
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Söker du en ny utmaning inom produktionsmiljön? Vi söker just nu en mångsidig CNC-operatör för ett långsiktigt uppdrag hos vår kund i Viared, Borås. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill utvecklas inom industrin och landa på ett stabilt företag.
I rollen som CNC-operatör kommer du att arbeta med både svarvning och fräsning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att övervaka och köra maskinerna, utföra löpande kvalitetskontroller av de tillverkade detaljerna samt säkerställa ett bra produktionsflöde. Tjänsten är förlagd till skiftarbete, varannan vecka dag och kväll, vilket ställer krav på flexibilitet gällande dina arbetstider.
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-styrda maskiner med fokus på svarvning och/eller fräsning. Då rollen innebär skiftarbete ser vi att du är flexibel, punktlig och trivs med att arbeta i ett stundtals högt tempo. Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett genuint tekniskt intresse. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du kan ta eget ansvar vid din maskinstation.
Start i augusti eller enligt överenskommelse. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Vi på Randstad erbjuder kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort redan från första dagen på din anställning! Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Rigga (vid behov), starta och köra CNC-styrda svarvar och fräsar.
Övervaka tillverkningsprocessen och säkerställa att maskinerna rullar på effektivt.
Utföra löpande mätningar och kontrollera de färdiga detaljerna mot ritning för att garantera rätt kvalitet.
Hantera eventuella maskinstopp, göra enklare korrigeringar och sköta dagligt underhåll av maskinstationen.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med CNC-svarvning och/eller CNC-fräsning.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar.
Kunskap om att använda vanliga mätverktyg för kvalitetskontroll.
Flexibilitet och möjlighet att arbeta skift.
Noggrann, punktlig och med ett högt säkerhets- och kvalitetstänk.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/d10f0a47-619c-4162-96c8-5ec577362134
Företagsgatan 68 (visa karta
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504 64 BORÅS Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9975708