CNC-Operatör
2026-04-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker nu CNC-operatörer till Motala Verkstad!
Är du en driven CNC-operatör med känsla för noggrannhet och kvalitet?
Vill du arbeta i en anrik verkstadsmiljö med stora komplexa maskiner och utvecklande arbetsuppgifter?
Då kan det här vara jobbet för dig!

Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att ha en viktig roll i produktionen. Du arbetar självständigt, men också i nära samarbete med dina kollegor.
Ditt ansvar är att säkerställa att produktionen flyter på enligt plan med högsta möjliga precision och säkerhet.
Tjänsten är 2-skift & inleds med 6mån visstidsanställning som kan övergå till en tillsvidareanställning om båda parter är nöjda med varann.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Programmering och inställning av maskiner
• Upprätthålla produktionen inom din produktionsgrupp
• Egenkontroll av tillverkat gods och märkning efter avslutad operation
• Rapportering av avvikelser och förbättringsförslag
• Förebyggande underhåll (FU) enligt plan och rutiner
• Säkerställa korrekt informationsöverföring vid skiftbyte
• Hantering av avfall och kemikalier enligt gällande rutiner
• Bidra till resurseffektiv produktion genom hushållning av energi och material
• Vid behov utföra andra verkstadsrelaterade arbetsuppgifter
Vi söker dig som
• Har några års erfarenhet som CNC-operatör, gärna inom tung verkstadsindustri
• Kan läsa och tolka ritningar och tillverkningsunderlag
• Har god vana att programmera och ställa CNC-maskiner
• Är noggrann, självgående och ansvarsfull
• Har ett öga för förbättringar och kvalitet
• Behärskar svenska i både tal och skrift
Vi går igenom ansökningar löpnade så tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: lina.sundstrom@jobcenter.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Jobcenter Östergötland AB
(org.nr 559543-5925)
Kungsgatan 16A (visa karta
)
582 18 LINKÖPING
9861704