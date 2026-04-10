CNC-operatör
CNC-operatör
Är du noggrann och kvalitetsmedveten person som gillar att arbeta med modern teknik i ett mindre team? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker en operatör för vår kunds räkning. Tjänsten är på dagtid och innebär både maskinkörning och enklare ställarbete. Arbetsuppgifter
Köra och övervaka CNC-styrda fleroperationsmaskiner (Mori Seiki)
Ställa maskiner och programmera vid behov
Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet
Läsa och tolka ritningar
Bidra till ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssättProfil
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team Kompetenser
Erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna Mori-Seiki
God förmåga att läsa tekniska ritningar
Meriterande
Tidigare erfarenhet av programmering
Vi erbjuder
En trevlig arbetsmiljö i ett litet och sammansvetsat team
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att växa med bolaget
Arbetstid: DagtidSå ansöker du
Du kommer att ha din anställning hos Junic AB och vara uthyrd till vår kund, för rätt person finns sedan möjligheter att gå över i anställning hos vår kund. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag! Du ansöker genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Niklas på 072-200 31 02.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
333 72 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
