2026-02-20
CNC-operatör till Ekets GroupPubliceringsdatum2026-02-20Om företaget
Ekets Group är en långsiktig och stabil industrikoncern med spetskompetens inom skärande bearbetning och precisionskomponenter. Med modern teknik, hög kvalitet och ett starkt kundfokus levererar vi avancerade lösningar till industrikunder både nationellt och internationellt.
Hos oss möts du av en framtidsorienterad verksamhet där investeringar i teknik, maskinpark och medarbetare är en självklar del av vår utveckling. Vi tror på engagemang, samarbete och ständig förbättring - och vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste resurs.Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och engagerad CNC-operatör som vill vara med och bidra till en effektiv och kvalitetsdriven produktion. Du kommer att arbeta i en modern och flexibel maskinpark med både manuella och CNC-styrda maskiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervakning och optimering av CNC-maskiner
Ritningsläsning och självständig kontrollmätning
Ställ, justering och materialpåfyllning
Svarvning och fräsning
Säkerställa kvalitet enligt gällande krav och rutiner
Du blir en del av ett engagerat produktionsteam där samarbete och ansvarstagande är avgörande för att säkerställa hög leveransprecision och kvalitet.
Vi söker dig som
Har CNC-operatörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har några års erfarenhet av arbete som CNC-operatör
Är van vid ritningsläsning och mätteknik
Är kvalitetsmedveten, noggrann och självgående
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort är meriterande
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har en vilja att utvecklas. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling för dig som vill växa i din roll.Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 3-skift
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
