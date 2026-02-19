CNC-operatör
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2026-02-19
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en erfaren och driven CNC-operatör för uppdrag hos en av våra kunder inom industrisektorn. Du bör bo i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning hos kund efter inhyrningsperioden.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med att köra CNC-svarvar under drift för att säkerhetsställa att de fungerar korrekt och producerar delar enligt önskade specifikationer. Du kommer även att förbereda och ställa in maskinerna genom att välja rätt verktyg och inställningar för specifika jobb samt justera i befintliga program. Inspektera färdiga produkter med hjälp av mätverktyg och instrument för att säkerställa att de uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Arbetet utförs i multispindel-maskiner så tidigare erfarenheter av detta är meriterande.Profil
Utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ritningsläsning
Kunskaper inom mätteknik
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9751296