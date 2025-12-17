CNC-operatör

Omek Orust Mekaniska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Orust
2025-12-17


Vi på OMEK söker en CNC-operatör som vill arbeta med bearbetning av detaljer i små och medelstora serier. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som CNC-operatör hos OMEK är du med i hela processen - från ritning till färdig detalj.
Rollen innefattar:
Programmera maskiner och välja rätt metod
Köra maskiner och säkerställa effektiv produktion
Mäta och kontrollera att detaljer uppfyller krav och toleranser
Delta i förbättringsarbete för att utveckla våra processer

Erfarenhet av bearbetning i rostfria legeringar är meriterande, då det är kärnan i vår verksamhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Mazak CNC-maskiner
Är noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att bidra till förbättringar
Vill bli en del av vårt team och bidra med din yrkesskicklighet

Hos oss får du
En trygg arbetsplats där engagemang och stolthet genomsyrar allt vi gör
Möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar i våra processer
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och familjär stämning
Chansen att bidra till vår vision:

"Med hållbar effektivitet gör vi skillnad för ett bättre liv."
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till oss!
Urval sker löpande och annonsen kan tas bort tidigare.
Läs mer om oss på www.omek.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: career@nordholms.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Omek Orust Mekaniska AB (org.nr 556731-0882)
Industrivägen 18 (visa karta)
473 31  HENÅN

Kontakt
VD
Anders Hygrell
anders.hygrell@nordholms.se
+46304 327 52

Jobbnummer
9649456

