CNC-operatör
Omek Orust Mekaniska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Orust Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Orust
2025-12-17
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omek Orust Mekaniska AB i Orust
Vi på OMEK söker en CNC-operatör som vill arbeta med bearbetning av detaljer i små och medelstora serier. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och utveckling står i centrum.
Om rollen
Som CNC-operatör hos OMEK är du med i hela processen - från ritning till färdig detalj.
Rollen innefattar:
Programmera maskiner och välja rätt metod
Köra maskiner och säkerställa effektiv produktion
Mäta och kontrollera att detaljer uppfyller krav och toleranser
Delta i förbättringsarbete för att utveckla våra processer
Erfarenhet av bearbetning i rostfria legeringar är meriterande, då det är kärnan i vår verksamhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av Mazak CNC-maskiner
Är noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att bidra till förbättringar
Vill bli en del av vårt team och bidra med din yrkesskicklighet
Hos oss får du
En trygg arbetsplats där engagemang och stolthet genomsyrar allt vi gör
Möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar i våra processer
En arbetsmiljö med korta beslutsvägar och familjär stämning
Chansen att bidra till vår vision:
"Med hållbar effektivitet gör vi skillnad för ett bättre liv."
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till oss!
Urval sker löpande och annonsen kan tas bort tidigare.
Läs mer om oss på www.omek.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: career@nordholms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omek Orust Mekaniska AB
(org.nr 556731-0882)
Industrivägen 18 (visa karta
)
473 31 HENÅN Kontakt
VD
Anders Hygrell anders.hygrell@nordholms.se +46304 327 52 Jobbnummer
9649456