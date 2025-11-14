CNC-operatör
2025-11-14
Vi söker dig som söker en utmanande roll inom industriell produktion och har kompetens inom CNC och programmering? Vi letar efter en engagerad och noggrann person som är intresserad av produktion av mindre serier. Du har erfarenhet av att självständigt programmera och köra CNC-maskin med styrsystem Mazatrol. Denna tjänst erbjuder dig möjligheten att vara med i en spännande resa tillsammans med oss på Ergolift. I det lilla företaget får man stor frihet och möjlighet att växa.
Arbetsuppgifter och Ansvar som CNC-operatör med Programmeringskunskaper
• Programmera, ställa in och köra CNC-styrda maskiner för tillverkning av komponenter.
• Utveckla och optimera CNC-program för effektiv och kvalitativ produktion, gärna med erfarenhet av Mazatrol.
• Utföra kontroller och justeringar av maskiner samt säkerställa att utfört arbete uppfyller krav på tolerans och kvalitet.
• En viktig del i rollen är att du kommer att vara den mest kunniga som kollegorna kommer att fråga om råd för kring programbyten, felsökning och produktionsoptimering.
• Bidra till ett tryggt och rent arbetsklimat och arbeta enligt företagets säkerhetsrutiner.
Krav och Kvalifikationer för Tjänsten som CNC-operatör med Programmeringskunskaper
• Erfarenhet av att programmera och köra CNC-maskiner inom svarvning och fräsning.
• Goda kunskaper om Mazatrol styrsystem
• Förståelse för ritningsläsning, arbetsinstruktioner och kvalitetskontroller.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för produktionens olika moment.
• God samarbetsförmåga och vilja att stötta kollegor vid behov.
Meriterande Erfarenheter och Personliga Egenskaper
• Flexibel inställning och förmåga att snabbt anpassa sig till nya arbetsmoment.
• Detaljfokus och stark känsla för kvalitet.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Arbetstider och Placeringsort
• Arboga
• Tjänsten är på heltid
• Arbetstiderna är dagtid
Är du redo för nästa steg i din karriär inom CNC-teknik och programmering? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt digitala rekryteringssystem. Vi hanterar ansökningar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Marita Eriksson marita.eriksson@bestbemanning.nu Jobbnummer
9604981