Vill du arbeta i en verkstad med varierande uppdrag, där du får använda din tekniska skicklighet och känsla för precision? Vi söker nu en erfaren CNC-operatör till en av våra kunder i Örebro som trivs med att producera, rigga och köra maskin i en miljö med högt kvalitetstänk.
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med bearbetning av svetsade konstruktioner. Du ansvarar för att rigga maskinen, köra produktion, byta detaljer, samt slipa och grada efter behov. Du verifierar mått och kvalitet med handhållna mätinstrument som skjutmått och mikrometer.
Arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Köra och övervaka CNC-maskiner
• Rigga upp jobb och byta detaljer
• Slipa och grada färdiga produkter
• Kontrollmäta med skjutmått, mikrometer och andra handverktyg
• Säkerställa kvalitet och följa ritningsunderlag
Arbetet startar på dagtid (06:45-16:00 måndag-torsdag, 06:45-13:00 fredag), för att senare övergå till 2-skift eller ständig kväll, beroende på verksamhetens behov.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av CNC-bearbetning, gärna av svetsade konstruktioner
• Trivs med att producera och har en praktisk inställning till arbetet
• Kan läsa ritning och hantera mätinstrument
• Behärskar svenska, engelska eller polska i tal
• Är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för maskinkörning
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
