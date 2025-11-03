CNC-operatör
Vi söker CNC-operatörer till vår kunds moderna produktion
Har du erfarenhet av CNC och vill vara en del av ett kompetent och engagerat team? Vi söker just nu CNC-operatörer för att stärka vår produktion och säkerställa en effektiv drift med hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Övervaka och utföra kvalitetskontroller på maskiner
Läsa och tolka ritningar
Fylla på material i maskinerna
Arbeta med svarvning och fräsning
Som CNC-operatör blir du en del av ett större produktionsteam. Här arbetar vi med en varierad maskinpark som inkluderar både manuella och styrda maskiner. Maskinparken är huvudsakligen Heidenhein-baserad, men inkluderar även maskiner från tillverkare som Okuma och Nakamura.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är självgående, noggrann och kvalitetsmedveten
Har en CNC-operatörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har flera års erfarenhet av CNC-arbete
Är bekväm med ritningsläsning och mätteknik
Behärskar svenska i tal och skrift
Har truckkort (meriterande)
Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas. För rätt person erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriärutveckling.
Information om tjänsten:
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 3-skift
Dag: Mån-tors 06:00-14:00
Kväll: Mån-tors 14:00-22:30, Fre 12:00-18:00
Natt: Mån-tors 20:00-06:30
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
