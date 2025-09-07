CNC-Operatör
SweKraft Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örkelljunga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örkelljunga
2025-09-07
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SweKraft Bemanning AB i Örkelljunga
, Värnamo
eller i hela Sverige
Placeringsort: Örkelljunga Kommun Eket | Treskift | Heltid
Är du en skicklig CNC-operatör med erfarenhet av fräsning eller svarvning? Vill du arbeta i en modern produktion med hög teknisk standard och vara en del av ett team som värderar kvalitet, utveckling och laganda? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
Vi söker nu två CNC-operatörer med kompetens inom både fräs och svarv för arbete på treskift. Du kommer att arbeta med moderna CNC-styrda maskiner där du självständigt ställer, riggar och kontrollerar produktionen enligt ritningar och instruktioner.Arbetsuppgifter
Självständigt arbete med CNC-fräsar och -svarvar.
Ställning och riggning av maskiner.
Kvalitetskontroller och mätning av detaljer.
Underhåll av maskiner samt mindre felsökning.
Aktivt deltagande i förbättringsarbete och effektivisering.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som CNC-operatör (fräs och/eller svarv). (Meriterande)
Kan läsa och tolka ritningar och mättekniska instruktioner.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett tekniskt intresse.
Har god samarbetsförmåga och trivs i ett team.
Har vana från treskift eller är villig att arbeta treskift.
Meriterande:
Erfarenhet av CAM-programmering.
Kunskap om Fanuc-, Heidenhain- eller Siemens-styrsystem.
Truck- och traverskort.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och omväxlande arbete i en framtidsbransch.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda förmåner.
Ett stabilt företag med fokus på kvalitet och innovation.
Arbetstid: Treskift
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: kontakt@swekraftbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SweKraft Bemanning AB
(org.nr 559189-8167)
Fabriksvägen 4 (visa karta
)
286 95 EKET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Selim Vitija kontakt@swekraftbemanning.se 0728538466 Jobbnummer
9495997