CNC-fräsare till Aröds Mekaniska
FMR Rekrytering & Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-01-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Aröds Mekaniska Verkstad AB är ett privatägt företag som grundades år 1951 av Einar Magnusson. Då med blandad mekanisk tillverkning. Tidigt inleddes en specialisering på legotillverkning av kugghjul. En inriktning som utvecklats med åren och kompletterats tillverkning av kilspår och spline etc, även traditionell skärade bearbetning är en stor del av verksamheten.
Vårt andra affärsområde är försäljning, reparation och service av de flesta typer av pumpar samt service på fläktar.
Vi söker nu CNC-fräsare med mångårig erfarenhet och programmeringskunskaper.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av CNC-fräsning små till medelstora serier, vilket ställer höga krav och goda kunskaper i att kunna programmera och ställa maskinen enligt ritning samt mättekniskt kunna säkerställa kvalitet på egen hand. Du kommer att arbeta i material så som stål och aluminium i huvudsak. Arbetet bedrivs dagtid.Bakgrund
Grundkraven är att du har en verkstadsutbildning inom CNC samt många års arbetslivserfarenhet av skärande bearbetning och maskinkörning. Du har mycket goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik. Erfarenhet av att köra och göra justeringar av CNC-styrda maskiner.
• Programmerat och ställt CNC-fräsar
• Tidigare kört både mindre och större serierDina personliga egenskaper
Du är kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, självgående och inneha tekniskt intresse. Du är alltid mån om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.
Anställningsform/Omfattning/Tjänstgöringsort Tillsvidareanställning / Heltid / Göteborg Tillträdesdag Omgående enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats med trevliga arbetskamrater
Kollektivavtal
Flextid
Friskvårdsbidrag
Fri parkering mmSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med FMR Rekrytering. Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på telefon 0707-899606. Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan! Välkommen till en trevlig arbetsplats! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9671907