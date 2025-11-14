CNC Svarvare
2025-11-14
Vill du arbeta med modern och avancerad CNC-svarvning? Hos oss får du använda ditt tekniska intresse och precision i en spännande och trygg arbetsmiljö där vi tillsammans utvecklar framtidens verkstadsindustri. Med fokus på kvalitet, innovation och samarbete söker vi nu dig som vill ta nästa steg som CNC Svarvare.
CNC-Svarvning - Produktion & Teknik i FramkantSom CNC Svarvare hos oss ingår du i ett engagerat team där kvalitet, teknik och utveckling står i centrum. Vi samarbetar med ledande kunder inom bland annat aerospace, medtech och verkstad, och satsar ständigt på förbättringar och ny teknik. Du blir en del av en miljö där kollegialt stöd, arbetsglädje och samarbete står högt på agendan.
Exempel på arbetsuppgifter - CNC Svarvare & Operatör Programmera, ställa och köra CNC-svarvar - både för enklare detaljer och avancerade komponenter
Läsa och tolka tekniska ritningar samt arbeta utifrån processinstruktioner
Utföra noggranna kontrollmätningar och säkerställa att produkterna når högsta kvalitetskrav
Deltaga aktivt i daglig problemlösning och förbättringsarbete
Bidra till en säker, organiserad och trivsam arbetsplats
Utveckling, Utbildning och Karriär inom CNC Svarvning
Vi satsar på både din tekniska och personliga utveckling. Hos oss får du utbildning inom CNC, mätteknik och produktion. Du får arbeta med allt från prototyper till serietillverkning och får möjlighet att växa i din roll - med stöd av kollegor och ledare som vill se dig lyckas.
Din profil - Egenskaper och erfarenheter för CNC Svarvare Tekniskt intresserad och noggrann med känsla för detaljer
Utbildad inom industri/mekanik eller har motsvarande praktisk erfarenhet
Van att arbeta självständigt och att ta ansvar för kvalitet och leverans
Positiv inställning, problemlösande och samarbetsvillig
Erfarenhet av programmering av CNC-svarv
Behärskar ritningsläsning och vill utvecklas inom avancerad tillverkning
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - engagemang, arbetsglädje och viljan att lära nytt är viktigare än exakt antal års erfarenhet.
Det här erbjuder vi dig inom CNC Svarvning Spännande arbetsuppgifter och varierande utmaningar
Stöttande och öppna kollegor samt tydligt ledarskap
Resurser, utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Modern arbetsmiljö och stark sammanhållning i teamet
Möjlighet att påverka teknikval, arbetssätt och företagets framtid
Ansökan - Ta nästa steg som CNC Svarvare
Låter rollen som CNC Svarvare intressant? Skicka din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande. Har du frågor om tjänsten eller om oss, läs mer på www.forsmek.se
eller kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans ta nästa steg i avancerad tillverkningsindustri. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb.
