Cnc Operatör/Ställare
2025-09-15
Flexibel Personal rekryterar nu en Cnc Operatör till Orrhaga WaterJet i Eksjö
Orrhaga WaterJet arbetar med avancerad skärande bearbetning och är specialiserat på att tillverka mycket precisa komponenter för krävande användningsområden.
Orrhaga WaterJet arbetar med avancerad skärande bearbetning och är specialiserat på att tillverka mycket precisa komponenter för krävande användningsområden.

Med hjälp av moderna CNC-maskiner, automatiserade processer och smart produktionsteknik kan de tillverka detaljer med hög noggrannhet, jämn kvalitet och fin ytfinish. Arbetet styrs av tydliga kvalitetsrutiner och noggrann mätning, och företaget strävar hela tiden efter att förbättra sina metoder. Här finns en stark teknisk kompetens, god laganda och ett stort engagemang för att möta kundernas behov.
Du har antingen ett starkt tekniskt intresse och god förståelse för mekanik och produktion, samt en vilja att utvecklas och lära dig tillsammans med erfarna mentorer - eller så har du redan relevant utbildning och erfarenhet för att självständigt klara arbetsuppgifterna. Det är viktigt att du har ett långsiktigt tänk, ett högt engagemang och en stark känsla för kvalitet i allt du gör, Din attityd och vilja att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen. Vi värdesätter driv, nyfikenhet och en positiv inställning - egenskaper som tillsammans med rätt stöd och kompetens skapar goda förutsättningar för framgång.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
• Programmering och inställning av avancerade CNC-maskiner, inklusive 5-axliga fräsar och fleraxliga svarvar.
• Arbete i CAD/CAM-system för att skapa, simulera och optimera bearbetningsprogram.
• Ritningsläsning och måttkontroll för att säkerställa att komponenterna uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
• Felsökning och problemlösning vid tekniska utmaningar i produktionen.
• Processoptimering för att förbättra effektivitet, cykeltider och materialutnyttjande.
• Samarbete med produktionsteamet för att utveckla arbetsmetoder och bidra till kontinuerlig förbättring.
Körkort, Ritningsläsning, Gymnasieutbildning eller högre.
