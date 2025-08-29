CNC Operatör med inriktning programmering
2025-08-29
Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och utveckla dina kunskaper som CNC-programmerare? AB Linde Maskiner söker en engagerad och erfaren kandidat för att bidra till vårt framgångsrika tillverkningsföretag.
Om jobbet:
Som CNC operatör med huvudansvaret för programmering kommer du att ha ansvar för att skapa och optimera program i våra CNC-maskiner. Du kommer att arbeta med att tolka tekniska ritningar och skapa kod för att styra maskinerna. Du kommer att övervaka produktionsprocessen, säkerställa leveranser i rätt tid och optimera resursanvändningen. Det är viktigt att du noggrant övervakar produktionen och säkerställer att maskinerna fungerar korrekt. Du kommer också att ansvara för att lösa eventuella tekniska problem och optimera produktionen för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet. Utöver ditt ansvar för programmering kommer du vara delaktig i projekt och samverka med produktionstekniker, inköpsavdelningen samt övriga Operatörer på din avdelning.
Den vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som CNC programmerare och är väl förtrogen med olika typer av programmeringsverktyg och maskiner. Du har kunskap om tillverkningsprocesser och kan hantera komplexa produktionsflöden. Du bör ha goda kunskaper inom CNC-teknik, matematik och ritningsläsning. Vi söker dig som trivs i att ha ansvar, kan fördela arbetsuppgifter och säkerställa effektivt samarbete inom teamet.
En relevant utbildning inom teknik eller mekanik är meriterande. Du är noggrann, har goda kommunikationsfärdigheter och har förmågan att lösa tekniska problem.
Arbetet är förlagt måndag-fredag i 2-skift.
Krav för tjänsten:
• Krav är flytande svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Programmeringsvana
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
Besök gärna vår hemsida www.lindemaskiner.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

AB Linde Maskiner
http://www.lindemaskiner.se
Mattias Österberg mattias.osterberg@lindemaskiner.se +46 72 525 00 11
9481758