CNC operatör
2025-11-14
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
Visa alla jobb hos Si Tech AB i Lysekil
SI TECH AB söker en CNC operatör
Är du en skicklig CNC operatör som söker nya utmaningar? Vi letar efter dig som vill bli en del av vårt dynamiska team!
Om SI TECH AB
SI TECH AB har lång erfarenhet inom den marina sektorn och är världsledande inom vårt område. Våra kunder är främst tillverkare av tekniska plagg såsom torrdräkter och räddningsdräkter, och våra produkter säljs globalt genom ett distributionsnät.
Vi har en egen produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning, vilket gör att vi har kontroll över hela värdekedjan - från idé till färdig produkt. Vår anläggning ligger i Brastad och vi har ca 30 anställda.
Vi arbetar nära våra kunder och tar fram eller anpassar produkter för deras behov. Dessutom är vi på väg in i nya spännande användningsområden för våra produkter, vilket öppnar upp för fler utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Om rollen
Som CNC operatör kommer du att:
Ställa in och driva CNC- svarvar för att producera komponenter enligt ritningar och specifikationer.
Övervaka maskinernas drift och kvalité för att säkerhetsställa högsta standard.
Utföra kvalitetskontroller och justeringar vid behov.
Delta i underhåll och reparationer av maskinerna.
Dokumentera produktionsdata och rapportera avvikelser.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erfarenhet att arbeta med CNC svarvar.
Har god förståelse för ritningar och tekniska specifikationer.
Kan använda mätverktyg och kvalitetskontrollmetoder.
Kan arbeta självständigt, vara noggrann och ansvarsfull.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
Kunskap om LEAN, 5S eller andra metoder för effektiv produktion
Vi erbjuder
En plats i ett världsledande företag inom vår bransch
En trivsam arbetsmiljö och ett erfaret och stöttande team med stor produktkunskap
En spännande framtid med nya användningsområden för våra produkter
Låter detta som en tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan!
För mer information om oss, besök: www.sitech.se
Tjänsten är en visstidsanställning, 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstiden är heltid på dagtid kl. 06:45 15:45 mån-tors, 06:45-12:45 fredag, på plats i Brastad.
Efter överenskommelse.Ersättning
Enligt överenskommelse.
Vi har också förmånen med friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan digitalt med personligt brev och CV via e-post till: jobb@sitech.se
. Intervjuer kommer att hållas löpande, sista ansökningsdag 14 december.
Anna Johansson, Produktionschef
073 517 02 44
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
