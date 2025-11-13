CNC operatör
2025-11-13
Stone Center försätter växa och vi söker nu en skicklig CNC-operatör med erfarenhet av maskinbearbetning-gärna inom sten, men det inget krav.Vi arbetar med premium bänkskivor i kvatskomposit,granit,marmor och keramik.
Välkommen till Stone Center, här vill vi skapa förutsättningar för god heminredning. Vårt arbete är alltid att hitta rätt sten till kunden . Vi gör det på ett sätt som ingen annan gör. Vårt arbete och kunskap är verktyget och vi är hantverkarna.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
* Köra och övervaka CNC-maskiner för stenbearbetning
* Producera bänkskivor enligt ritning (ho-urtag, spishäll, polering, fasning m.m.)
* Säkerställa kvalitet, mått och finish
* Underhåll av maskin och verktyg
* Medverka till effektiv och säker produktion
* Samarbete med snickare, montörer och projektledareKravprofil för detta jobb
* Erfarenhet som CNC-operatör inom sten, metall eller trä
* Grundläggande ritningsläsning
* Van att arbeta noggrant och ansvarsfullt
* Tekniskt intresse och problemlösningsförmåga
* Truckkort är meriterande
* Erfarenhet av stenbearbetning är stort plus men ej krav - vi utbildar rätt person
Vi erbjuder
* Fast heltidsanställning
* Moderna maskiner och utrustning
* Trygg, växande arbetsplats med god stämning
* Möjlighet att utvecklas inom avancerad stenbearbetning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att tillverka bänkskivor till kök ,badrum och mm.
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
