CNC operatör
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Huddinge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Huddinge
2025-09-29
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren CNC-operatör som söker en ny utmaning? För en kund i Skogås, ett etablerat företag inom avancerad skärande bearbetning, söker vi nu på Randstad dig som vill arbeta kvälls- eller nattskift. Företaget är en leverantör av precisionskomponenter i metall och plast till kunder inom bland annat medicinteknik, försvar och flygindustri.
Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med tillverkning av komponenter där höga krav ställs på noggrannhet och kvalitet. Du arbetar i moderna, CNC-styrda maskiner som ofta är utrustade med automation, såsom robotar och stångmatare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att köra och övervaka CNC-maskiner, samt att säkerställa kvaliteten genom mätningar och bidra till förbättringsarbete. Tjänsten är på heltid. En upplärningsperiod på dagtid kommer att tillämpas innan du övergår till ständigt kvälls- eller nattskift.
Vem är du?
Vi söker dig som är en självgående, noggrann och ansvarsfull CNC-operatör med ett praktiskt handlag, som är mån om att leverera god kvalitet och har lätt för att samarbeta.
Du behöver ha flerårig erfarenhet som CNC-operatör med goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik, samt behärska svenska. Det är även en fördel om du har utbildning eller erfarenhet av CNC-programmering.
Vad erbjuds du?
Du erbjuds en roll i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Du blir initialt anställd som konsult hos Randstad med goda möjligheter att anställningen övergår till kundföretaget. Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan via www.randstad.se.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig konsultchef Andrea Frejd på andrea.frejd@randstad.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Ställa och köra CNC-styrda fräsar eller svarvar.
Hantera och övervaka automatiserade processer.
Utföra mätningar och kvalitetskontroller enligt ritningsunderlag.
Bidra till ordning och ständiga förbättringar i produktionen.KvalifikationerKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete som CNC-operatör (fräs och/eller svarv).
God förmåga att läsa ritningar och använda olika mätverktyg.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom CNC
Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
