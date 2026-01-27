CNC operatör - Skift
2026-01-27
Witte Industrier är en modern legotillverkare inom skärande bearbetning som funnits med sedan 60 talet. Vår ambition är att göra våra kunder konkurrenskraftiga i sina affärer. Vårt fokus är alltid att ge kunden rätt sak i rätt tid till 100 procentig kvalitet. Vi gör detta via hög automation med bevarad flexibilitet. Vi tar hand om tillverkningen från prototyp till helautomatiserad volymproduktion.
Som operatör på Witte Industrier bör du kunna byta, korrigera och övervaka maskiner. Har du programmerings erfarenhet är de meriterande. Du kommer ansvara för kvalité, ordning och reda samt förebyggande underhåll inom det egna arbetsområdet. Arbetet sker både enskilt och i grupp.
VEM ÄR DU
Vi söker erfarna CNC operatörer med yrkeserfarenhet av att jobba självgående.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta i team. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan omgående
På mejl till ellinor.stafstedt@witteind.se
Samtal från bemanningsföretag undanbedes, kontakta sker endast via mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Endast via e-post. Önskar ej samtal från bemanningsbolag.
E-post: ellinor.stafstedt@witteind.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Witte-Industrier
(org.nr 556073-3858)
Truvegatan 4 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Witte Industrier, AB Jobbnummer
9707538