CNC operatör - Jobba i Norge

2026-05-05
eller i hela Sverige
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med avancerad CNC-bearbetning i en spännande och krävande tillverkningsmiljö? Vi söker nu engagerade CNC-operatörer för ett uppdrag hos Bergen Engines! Tjänsten är initialt en 6 månaders anställning via Randstad, med mycket goda möjligheter till fast anställning hos Bergen Engines för rätt person. Observera att arbetet kan komma att innebära 3-skift.
Om Bergen Engines
Bergen Engines AS är ett ledande och viktigt industriföretag i regionen med cirka 600 anställda. Huvudkontoret är vackert beläget på Hordvikneset i Hordvik, strax norr om Bergen. Företaget designar och tillverkar stora gas- och dieselmotorer för användning i fartyg, kraftverk och kommersiella växthus, och levererar till kunder över hela världen. Tekniska förbättringar sker kontinuerligt och företaget har ett starkt fokus på att utveckla hållbara energilösningar för den gröna omställningen.
Företaget har en modern maskinverkstad och har hållit en aggressiv investeringstakt de senaste åren när det gäller sin maskinpark, eftersom man tror att detta bidrar till att öka konkurrenskraften. Vi söker dig som tycker att bearbetning är spännande, har yrkesstolthet och en nyfikenhet för området.Dina arbetsuppgifter
Som CNC-operatör kommer du att bli en central del av produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Betjäna och övervaka CNC-styrda maskiner (fräsning och svarvning)
Maskinbearbetning i enlighet med produktionsplaner och tekniska ritningar
Programmering och verktygsinställning
Användning av CAM-verktyg (exempelvis EdgeCam)
Egenkontroll och precisionsmätning av färdiga detaljer
Rapportering av eventuella avvikelser samt orderhantering
Dagligt underhåll av maskiner och din arbetsstation
Aktivt bidra till avdelningens arbete med ständiga förbättringar
AnsvarsområdenDina personliga egenskaper
Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
Inlärningsvillig med ett genuint intresse för yrket
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och tvärfunktionellt
Bli en del av Bergen Engines och var med och forma morgondagens effektiva kraftlösningar! Vill du lära känna oss bättre? Läs mer om hur det är att arbeta på Bergen Engines här: https://www.bergenengines.com/Kvalifikationer
Önskade och meriterande kvalifikationer:
Yrkesbevis som CNC-operatör
Praktisk erfarenhet inom CNC-området (fräsning och svarvning)
Erfarenhet av CAM-verktyg (kunskaper i EdgeCam är starkt meriterande)
God förståelse för produktionsmetodik och skärande verktyg
Goda språkkunskaper i norska (eller annat skandinaviskt språk) och engelskaOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
