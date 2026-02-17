CNC fräsare till LMV Industri
2026-02-17
LMV industri AB är ett industriföretag med rötter ända tillbaka till 1949 och har en stark tradition inom svensk verkstadsindustri. Idag är dem en del av AMLO Group och arbetar med tyngre svetsade konstruktioner och maskinbearbetning för kunder inom bland annat sågverks och fordonsindustrin.
Här kommer du få du arbeta i en modern och utvecklingsinriktad verksamhet där kvalitet, teknik och laganda står i centrum. Dem satsar på framtiden och söker nu en engagerad medarbetare som vill vara med och bygga vidare på deras tillväxtresa.

Om tjänsten
Vi söker nu efter en erfaren CNC fräsare till vår kund i Lönneberga.
I rollen som CNC fräsare kommer att arbeta vid en Pinnacel 3-axlig CNC fräs med tillhörande Mitsubishi styrsystem.
Tjänsten är inom en verksamhet med mycket legotillverkning i små serier där produktionen är varierande men också där det kan vända snabbt beroende på orderläge, detta i sin tur gör att du erbjuds mycket variation i din framtida roll.
Tjänsten är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där rätt person kommer att erbjudas en anställning hos kund efter en tids inhyrning.
Arbetstiden är schemalagt skiftarbete med för och eftermiddagsskift.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta med riggning och ställ av maskiner samt programmering och justering av befintliga CNC-program. Du ansvarar för din CNC fräs och säkerställer att detaljerna håller rätt kvalitet genom efterbearbetning och gradning. Arbetet innebär även daglig hantering av truck och travers i produktionen.
Produktionen består till största delen av truckdetaljer där det ofta stora är stora och tunga komponenter i tjockt gods. Vissa detaljer är återkommande och program finns redan i systemet men ibland behöver du även göra justeringar i exempelvis borrmönster eller dimensioner.
Det förekommer även specialjobb där du programmerar helt från grunden vilket sammanfattar att god fysisk och en viss erfarenhet av programmera självständigt är nycklarna för att lyckas i denna roll.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande med god vana av CNC-fräsning. Du trivs i en roll där du arbetar mycket själv vid maskinen och tar stort ansvar för kvalitet och tempo.
Vi ser att du har:
• CNC-utbildning eller gymnasieutbildning med relevant inriktning
• Erfarenhet av CNC-fräsning 3-axlig
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Truck/Travers utbildning
Meriterande:
• Arbetat med styrsystem Heidenham/Bosch
• Tidigare erfarenhet av Pinnacle/Fanuc
Vi tror att du har några år i branschen och att du tycker om och brinner för ditt arbete!
Men viktig för oss är din personlighet och drivkraft att lära dig.
Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta på ett stabilt och långsiktigt företag inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter och chans att utvecklas i din roll. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
För att säkerställa en professionell och smidig process har LMV Industri valt att samarbeta med Montico HR Partner, som även hanterar all kontakt kring tjänsten.
Känner du att du skulle passa in hos oss är du varmt välkommen att ansöka!
