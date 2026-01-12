CMM-programmerare till GKN Aerospace
2026-01-12
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.Arbetsuppgifter
Ansvara för att skapa och ändra program till mätmaskiner
Lösa störningar i pågående produktion
Arbeta med frågeställningar avseende produktionsteknik, mätteknik, och ritningstolkning
Delta i dialog med kund och leverantör gällande tekniska frågor
Utveckla och implementera processtyrningstekniker inklusive arbetsinstruktioner med hjälp av verktyg som SPC, PFMEA och MSA
Vi söker dig som är bekväm med att ta ett stort individuellt ansvar samtidigt som du är en del av ett team. Du ska känna dig bekväm med att kommunicera med andra både internt och externt. Vidare har du förmågan att förstå kunders behov och en vilja att överföra behoven till lösningar. Utöver detta ser vi att du trivs i en arbetsmiljö där problemlösning tillhör vardagen och du bidrar till att skapa en positiv stämning.
Krav för tjänsten:
Högskoleutbildning inom teknisk produktion eller systemutveckling
Arbetslivserfarenhet av liknande arbete
Goda kunskaper, i tal och skrift, i både engelska och svenska
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från inspektionsteknik, tillverkningsteknik, rittolkning och/eller GD&T (Geometric dimensioning & tolerancing)
Kunskap inom Coordinate Measuring Machine (CMM), Calypso och/eller CAD
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd på Skill med goda möjligheter till fortsatt anställning på GKN. Om du har frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Emma Zakrisson via mail emma.zakrisson@skill.se
