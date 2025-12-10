Cloud Engineer Microsoft Cloud, Automation & Säkerhet
Cloud Engineer - forma och optimera framtidens molnmiljöer
Vill du bygga och optimera morgondagens IT- och molnmiljöer med hjälp av Microsofts ekosystem - och samtidigt skapa verklig nytta för användare och verksamheter? Vi söker en Cloud Engineer som blir en nyckelspelare till vår kund, där teknik, säkerhet och automation kombineras för att driva våra kunder framåt i deras digitala resa.
Om rollen
Som Cloud Engineer får du ett brett och varierat uppdrag - från molninfrastruktur och automatisering till säkerhetslösningar och arkitektur i Azure och Microsoft 365. Du bidrar både till utvecklingen av kundernas miljöer och till teamets gemensamma kompetens. Rollen innebär nära samarbete med kunder och stort eget ansvar, både i projekt och i dagligt förbättringsarbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Design, implementering och optimering av Microsoft 365- och Azure-miljöer.
Automatisering med PowerShell, Logic Apps och Power Platform.
Hantering och administration av Microsoft Entra ID och Intune.
Implementering och drift av säkerhetslösningar inom Microsoft Defender-familjen.
Klienthantering, dokumentation, onboardingflöden och systemutvärdering.
Applikationspaketering, övervakning och teknisk felsökning.
Lösningsarkitektur och projektledning i varierade kunduppdrag.Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom någon av följande områden:
Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD) och Microsoft Intune.
Conditional Access, PowerShell, Power Platform (inkl. Power Automate & AI Builder), Azure Logic Apps.
Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Office 365.
Microsoft Teams, SharePoint Online, Exchange Online, Windows 11, Microsoft Loop samt andra verktyg för systemadministration och RMM.
Du har ett starkt tekniskt driv, är nyfiken och vill hela tiden utvecklas. Du trivs med frihet under ansvar, samarbetar gärna men kan också driva egna projekt. Det viktigaste är att du vill växa och bidra till kundernas framgång - det är mer värdefullt än att kunna allt från start.
Utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att certifiera dig inom Microsofts molnplattformar.
Delta i interna kompetenslyft och externa utbildningar.
Arbeta i varierande projekt som utmanar och utvecklar dig tekniskt.
Utbyta kunskap med kollegor med djup spetskompetens.
Därför vill du jobba hos oss
Nyckelroll i ett högkompetent team med stark laganda.
Variation i arbetsuppgifter och tekniker.
Möjlighet att påverka tekniska lösningar och arbetssätt.
Ett hjälpsamt team med humor och fokus på kunskapsdelning.
Bas på kontoret i Norrköping med möjlighet till distansarbete vid behov.Så ansöker du
Vårt Talent Acquisition-team ser gärna att du som söker har goda referenser samt ett välarbetat CV där du specificerat tidigare kunskap och/eller utbildning inom området. Visa gärna ditt intresse så snart som möjligt då vi intervjuar löpande. Vi välkomnar alla sökanden med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv, eftersom vi vet att mångfald stärker kreativitet och effektivitet i vårt arbete. Vi tar endast emot ansökningar via vårt system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linden-IT AB
(org.nr 559387-1089)
602 20 NORRKÖPING Arbetsplats
Hos vår kund Jobbnummer
9638282