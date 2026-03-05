Cloud Developer
NXT Interim Göteborg AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Göteborg AB i Göteborg
, Borås
, Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en Cloud Developer som vill bygga säkra, skalbara och moderna lösningar i publika moln. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team och arbetar med automatisering, IaC och god observability för att snabbt leverera affärsvärde.
Rollen
• Utveckla mikrotjänster, API:er och eventdrivna lösningar i AWS/Azure
• Automatisera infrastruktur med Terraform/Bicep och CI/CD
• Bygga RAG-pipelines och chatbotlösningar
• Träna ML-modeller som kompletterar statistiska metoder
• Arbeta med tidsserie- och datadrivna lösningarPubliceringsdatum2026-03-05Profil
• 5+ års erfarenhet som utvecklare, varav minst 3 år i publikt moln
• Erfarenhet av AI/ML, språkmodeller och RAG-arkitektur
• Goda kunskaper i TypeScript, Go eller Python
• Vana av containers, CI/CD, IaC och moderna datatjänster
• Stark förståelse för säkerhet, prestanda och driftansvar
Meriterande
• MLOps och data-/AI-pipelines
• API-gateway, service mesh
• Erfarenhet från reglerade miljöer
Omfattning och villkor
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Göteborg AB med uppdrag hos vår kund. Vi tillämpar kollektivavtal. Den här rollen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning i enlighet med gällande lagar och regler om skyddssäkerhet, innan du startar.
Du behöver vara svensk medborgare.
Låter detta som en spännande roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170) Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se Jobbnummer
9779775