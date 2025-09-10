Cirkus & Tivoliarbetare

Axels Tivoli AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad
2025-09-10


Vi söker personer som skall vara tekniskt kunnande i hydraulik, elektronik, ljud, ljus samt motorer. I arbetet ingår även arbete på höga höjder och showartist med kostym. Arbetet är under säsongen mars-oktober och innebär att man reser under hela anställningen. Man får eget boende, tillgång till toalett, dusch och tvättmaskinsvagn och matvagn där alla måltider severas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: linda@axels.se

Detta är ett heltidsjobb.

Axels Tivoli AB (org.nr 556848-6970)
302 53  HALMSTAD

Andreasson Gruppen AB

9501533

