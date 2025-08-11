Cirkelledare i italienska
2025-08-11
Folkuniversitetet är ett studieförbund med både nationell och internationell verksamhet omfattande folkbildning, skolor samt uppdragsutbildning för organisationer, myndigheter och företag. Vi erbjuder kurser på alla nivåer från nybörjare och uppåt. Våra kursdeltagare är vuxna och undervisningen genomsyras av en kommunikativ språksyn.
Vi söker nu en cirkelledare i italienska för kurser med start i början på september och framåt. Omfattningen av tjänsten är ca 4-6 studietimmar/vecka (1 studietimma=45 minuter). Kurserna sker på plats i Lund och från 17:15 och framåt (kvällstid) främst tisdagar och torsdagar. Timanställning och lön efter avtal.
Din kompetens och bakgrund
Vi vill att du har italienska som ditt modersmål eller att du talar det på modersmålsnivå. De flesta av våra lärare undervisar på sitt modersmål och är därmed även en källa till kunskap om landets kultur och samhälle. Om du inte har undervisningsspråket som modersmål så vill vi att du har bott en längre tid i ett land där språket talas.
Det är önskvärt att du har lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning och vi vill att du har erfarenhet av att undervisa. Har du erfarenhet av att undervisa vuxna i italienska är det meriterande. Vi vill att du har kunskap om och erfarenhet av digitala medier och online pedagogik samt erfarenhet av onlineundervisning, gärna via Zoom. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska.
Som pedagog hos Folkuniversitetet förväntas du ha förmågan att individanpassa undervisningen och locka fram varje individs potential. Det är viktigt att du tycker det är roligt att förmedla kunskap, både språkligt och kulturellt och att du ser det positiva i att kursdeltagare utvecklas. Du är flexibel, lyhörd och strukturerad och har vana av att arbeta självständigt. Vi förutsätter också att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap. Folkuniversitetet bedriver ett aktivt fortbildningsarbete för sina lärare.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2025-09-05 via vår e-rekrytering. Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För frågor och information välkommen att kontakta Louise Nordling: louise.nordling@folkuniversitetet.se
