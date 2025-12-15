CIO till BST Group
2025-12-15
BST Group är en ledande aktör inom brandskydd i Norden med över 700 medarbetare och cirka 40 kontor. Koncernen består av 21 bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark och ägs av Norvestor tillsammans med medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Nu söker vi en CIO (Chief Information Officer) som vill ta ett strategiskt helhetsansvar för koncernens IT och digitala utveckling i en decentraliserad och snabbväxande miljö.
Om rollenSom CIO ansvarar du för att sätta den långsiktiga IT-strategin och säkerställa att teknik, system och digitala initiativ skapar tydligt affärsvärde. Rollen kräver mycket god förmåga att bygga relationer, då du samarbetar nära koncernledning, dotterbolag och externa partners i en komplex struktur.
Du får påverka hur digitalisering, AI och hållbarhet förändrar en hel bransch. Kombinationen av strategiskt ansvar och operativt arbete ger möjlighet att skapa verklig skillnad.
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med operativ handlingskraft och förväntas kunna analysera komplexa problem, dra slutsatser och omvandla behov till hållbara och effektiva lösningar. Rollen rapporterar till Group CFO.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla och driva en tydlig, långsiktig och affärsnära IT-strategi.
Säkerställa att IT-stöd, digitalisering och automation bidrar till effektivitet, tillväxt och lönsamhet.
Ansvara för och vidareutveckla koncernens Microsoftbaserade IT-miljö.
Driva förändring i en decentraliserad organisation med hög grad av flexibilitet och anpassningsförmåga.
Leda och samordna komplexa initiativ, inklusive integration av förvärv.
Säkerställa hög IT-säkerhet, regelefterlevnad och skalbarhet.
Bygga och vårda starka och förtroendefulla relationer med verksamheten, ledning och IT-leverantörer.
Fungera som strategisk rådgivare i digitala och tekniska vägval.
Vem är du?
Vi söker dig som är en strategisk, affärsmässig och analytiskt stark IT-ledare med förmåga att hantera komplexitet och förändring. Du har lätt för att strukturera, prioritera och lösa problem på ett metodiskt sätt och drivs av att skapa affärsvärde genom teknik.
Vi ser att du:
Är tydligt affärsinriktad och förstår hur IT skapar värde i projekt-, service- och konsultverksamhet.
Har mycket god analytisk förmåga och problemlösningsförmåga, och kan bryta ner komplexa frågeställningar till konkreta åtgärder.
Är strategisk, men samtidigt pragmatisk och handlingskraftig.
Är relationsskapande, kommunikativ och trygg i samarbetet med seniora intressenter.
Är flexibel och trivs i en föränderlig miljö med tillväxt och förvärv.
Erfarenhet och kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom IT, teknik eller motsvarande.
Erfarenhet från CIO-, Head of IT- eller motsvarande roll, gärna i en decentraliserad koncern.
Stark kompetens inom Microsofts ekosystem och molnbaserade lösningar.
Erfarenhet av ERP-implementationer, förändringsledning och IT-säkerhet.
God vana av leverantörsstyrning och outsourcade IT-miljöer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuderEn strategiskt viktig roll med stort mandat och verklig möjlighet att påverka.
Möjlighet att forma och utveckla BST Groups framtida IT- och digitaliseringsresa.
Publiceringsdatum2025-12-15
Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev genom att klicka på "Ansök här".
På grund av GDPR kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsulter Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se
, telefon +46 70 236 36 99 och Helena Anderberg på e-post helena.anderberg@hrmab.se
, telefon +46 70 531 90 03. Ersättning
