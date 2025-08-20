CI-utvecklare
Är du redo att forma framtidens teknik tillsammans med oss på Nexer Engineering? Vi växer i Stockholm och söker passionerade problemlösare inom CI och DevOps! Här får du chansen att lösa spännande tekniska utmaningar, utvecklas i en innovativ miljö och skapa lösningar som gör skillnad.
Om Nexer Engineering Vi samarbetar med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och CI/DevOps. Just nu gör vi en satsning där ett av våra främsta fokus är långsiktiga uppdrag inom fordons- och försvarsindustrin, där vi täcker kompetensområdena inom allt från mjukvaruutveckling till CI/CD.
Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas inom CI och jobba i teknikens framkant där du utvecklas och lär dig nya saker hela tiden. När du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer - kanske blir du nyfiken på uppdrag hos någon av våra andra produktutvecklande kunder eller att kliva in i en annan roll på sikt? Vi ser inga begränsningar!
Om rollen
Som konsult hos Nexer Engineering går du in i ett av våra uppdrag inom CI/CD i Stockholm. I uppdragen kan du till exempel optimera integrations- och byggflödet för inbäddade system och applikationer, samt utforma, implementera och underhålla utvecklingsmiljöer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för CI/CD och DevOps, gillar att samarbeta och ser utmaningar som möjligheter. Du är en problemlösare med en kommunikativ ådra och trivs i en miljö där du får utvecklas och bidra med din expertis.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst fyra års erfarenhet inom CI/CD
Branscherfarenhet inom tillverkande industri
Goda kunskaper i Python, Bash
Eftergymnasial utbildning inom Computer Science, Software Engineering eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
