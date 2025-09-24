Chief Information Security Officer (ciso) Till Coromatic
Coromatic AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coromatic AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Är du en strategisk ledare med passion för cybersäkerhet och samhällskritisk infrastruktur? Vill du vara med och bidra till att sjukhus, datacenter och räddningstjänster kan driva sin verksamhet utan avbrott - samtidigt som du bygger ett robust och framtidssäkrat cybersäkerhetsprogram? Då kan det vara dig vi söker i rollen som Chief Information Security Officer (CISO).
Om rollen
Coromatic står inför en spännande tillväxtresa där cybersäkerhet är en avgörande framgångsfaktor. Som CISO kommer du att spela en nyckelroll i att skydda vår verksamhet, våra kunder och vårt varumärke - genom att etablera och driva ett heltäckande säkerhetsprogram som möter både interna och externa krav.
Du kommer att leda arbetet med att utveckla vår cybersäkerhetsstrategi, säkerställa efterlevnad av NIS2, DORA och ISO 27001, och bygga en säkerhetskultur som genomsyrar hela organisationen. Rollen är bred och strategisk, men också operativ - du är med och påverkar på riktigt.
Vi är en mellanstor organisation med korta beslutsvägar, vilket innebär att du får stort inflytande och möjlighet att forma rollen och driva säkerhetsarbetet framåt.
Din roll kommer bland annat att innefatta:
• Utveckla och implementera en affärsnära cybersäkerhetsstrategi
• Implementera och förvalta ett Information Security Management System (ISMS)
• Leda risk- och sårbarhetshantering samt incidenthantering
• Tolka och omsätta etablerade standards och regelverk som NIS2, GDPR, ISO/IEC 27001 och NIST
• Koordinera säkerhetsarkitektur, IAM, SIEM, SOC och penetrationstester
• Driva säkerhetsmedvetenhet och utbildningsinsatser i hela organisationen
• Samarbeta med juridik, compliance, IT och affärssidan i säkerhetsfrågor
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst 8 års erfarenhet inom IT/informationssäkerhet, varav 3-5 år i liknande roll
• Erfarenhet av att arbeta med ISO 27001, NIST, GDPR, NIS2 och gärna erfarenhet av säkerhetsskydd.
• Relevant universitetsutbildning och certifieringar som CISSP, CISM eller CISA
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Du är en strukturerad och lösningsorienterad ledare med stark analytisk förmåga. Du trivs i samarbete med andra och har lätt för att kommunicera med både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Du erbjuds
• Ett ansvarsfullt och utvecklande jobb där du får vara med och bidra till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle
• Jobba i en organisation som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar
• Flexibel arbetsplats med förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan
• Generösa förmåner såsom friskvårdsbidrag, bidrag till hemmakontor och sommararbetstid
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON-koncernen.
Låter vi som rätt match för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Du kan antingen söka med din LinkedIn-profil eller bifoga CV.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Maria Holmgren på maria.holmgren@coromatic.se
Till alla rekryteringssäljare: Tack för att du tänker på och vill hjälpa oss. För att vi alla ska kunna använda vår tid på bästa sätt vill vi vara tydliga med att vi har kontakt med de samarbetspartners som vi behöver och i dagsläget inte är intresserade av fler. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414) Jobbnummer
9523796