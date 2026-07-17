Chief Digital Officer
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-17
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Vill du vara med och accelerera samhällsutvecklingen? På Combitech står vi just nu mitt i en avgörande fas av vår utveckling, där digitalisering, AI, data och automatisering omformar både våra kunders verklighet, våra leveranser och vårt sätt att arbeta. Samtidigt sker utvecklingen i en omvärld präglad av ökad geopolitisk osäkerhet, högre krav på resiliens och säkerhet, samt en teknikutveckling som rör sig snabbare än många organisationer hinner anpassa sig.
Vi söker en senior Chief Digital Officer som tar ett tydligt helhetsansvar för vår digitala och AI-drivna transformation, med djup teknisk förståelse, stark förändringskraft och har förmåga att få en hel organisation att röra sig framåt. Hos oss får du en nyckelroll nära VD och ledning, i ett bolag där teknik, säkerhet och mänsklig förmåga möts för att skapa ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle.
Din roll som Chief Digital Officer
Som Chief Digital Officer får du ett övergripande uppdrag att driva Combitechs digitala transformation och AI-förmåga. Du får mandat att tydliggöra riktning, utmana etablerade arbetssätt och omsätta strategi till konkret utveckling för hela organisationen. Samtidigt spelar du en central roll i att stärka Combitechs långsiktiga konkurrenskraft genom att identifiera hur ny teknik, data och AI kan utveckla vårt erbjudande, skapa affärsvärde och positionera oss för framtiden.
Du kombinerar ett långsiktigt strategiskt perspektiv med förmågan att initiera, leda och genomföra förändring som skapar verklig förflyttning i verksamheten. Rollen rapporterar till Combitechs VD, Jessica Öberg, och innebär nära samarbete med ledningsgruppen, divisionerna och andra nyckelfunktioner.
Eftersom Combitech verkar inom totalförsvar och säkerhetskritiska miljöer behöver du kunna kombinera ett externt och framåtblickande perspektiv med en djup förståelse för de krav, förutsättningar och säkerhetsaspekter som präglar våra kunder och samarbetspartners. Du behöver kunna förstå och omsätta utvecklingen inom teknik, affär, regelverk och säkerhet till lösningar som skapar verksamhetsnytta och samtidigt uppfyller höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och långsiktighet.
Ditt uppdrag
Uppdraget består av fyra centrala områden som tillsammans ska stärka Combitechs konkurrenskraft, innovationsförmåga och interna genomförandekraft.
Strategi, riktning och mandat: Du sätter en tydlig riktning för Combitechs digitala och AI-drivna förflyttning, identifierar hinder och skapar en gemensam ledningsberättelse som ger positiv energi, trygghet och framdrift. Du säkerställer att frågorna blir ledningsfrågor med tydligt ägarskap, prioritering och uppföljning.
AI-stöd, verktyg och arbetssätt: Du etablerar ett internt stöd, ett kunskapsnav och centre of excellence, där medarbetare och ledare får hjälp att förstå, testa och använda AI och digitala verktyg på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt. Du ser till att organisationen får tillgång till rätt verktyg, rätt kompetens och rätt processer.
Infrastruktur, data, säkerhet och compliance: Du driver arbetet med den långsiktiga digitala infrastrukturen, inklusive datahantering, säkra miljöer, informationsflöden, krisberedskap och förmågan att hantera känslig information. Du har respekt för säkerhet och compliance, men också modet att utmana tolkningar och hitta framkomliga vägar i reglerade miljöer.
Förändringsledning och framtida affärsmöjligheter: Du möjliggör en organisation som vågar, kan och vill. Du bygger ambassadörskap, samlar kompetens och erfarenheter, stärker förändringsförmågan och fungerar som sparringpartner till divisionerna i frågor som rör framtida affärsmodeller, marknadsposition, automatisering, skalbarhet och nya digitala erbjudanden.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
OBS! Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av semestertider. Vi ser fram emot din ansökan och återkoppling sker i augusti/september.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll där du framgångsrikt har drivit digital transformation, AI-omställning eller större teknikdrivna förändringsprogram i en komplex organisation. Du har gjort resan förut och kan visa hur du har gått från vision till faktisk förändring, med både teknisk tyngd och organisatoriskt genomslag.
Du har djup förståelse för teknik, data, AI, digitala plattformar och moderna arbetssätt, samtidigt är du en förändringsledare som kan översätta komplex teknik till riktning, beslut och handling. Du har förståelse för hur säkerhet, GDPR, informationsklassning och compliance påverkar möjligheten att utveckla nya lösningar.
Som person är du framåtlutad, nyfiken och modig med integritet och auktoritet. Du kan utmana där organisationen bromsas av otydlighet, oro eller gamla arbetssätt och samtidigt få människor med dig i förändringen. Du vet att hållbar transformation bygger på engagemang, förståelse och förankring, inte enbart på införandet av nya digitala verktyg.
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta nära ledning och styrelse i frågor som rör teknik, strategi, affärsutveckling och förändring. Du är van att prioritera, bygga strukturer och skapa framdrift även när frågorna är nya, komplexa eller saknar självklara svar. Du trivs i gränslandet mellan strategisk höjd och praktisk implementation.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Resor och flexibilitet är en naturlig del av rollen. Placeringsort är sannolikt Stockholm, Linköping eller Göteborg, men andra orter kan vara aktuella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
10005051