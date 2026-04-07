Chief Commercial Officer
2026-04-07
Med kompetens som spänner över hela värdekedjan, från produktion och lagring till distribution och tankinfrastruktur, driver Hydri på omställningen till ett klimatneutralt samhälle.
Hydri AB fokuserar på att bygga en rikstäckande infrastruktur för tankning av grön vätgas, särskilt anpassad för tunga transporter.
Hydri AB ägs av Qarlbo Energy, ett svenskt investeringsbolag som i sin tur ägs av Conni Jonsson (grundare och styrelseordförande i EQT), hans familj och Thisbe, ett helägt bolag inom Wallenberg Investment AB. Qarlbo är en långsiktig och aktiv ägare med fokus på hållbara investeringar, och har även innehav i bland annat Pophouse Entertainment Group, och flera fastighets- och hotellprojekt i Italien. Läs mer om Hydri: https://hydri.energy/
Vill du arbeta i en roll där du driver entreprenöriell affärsutveckling i kombination med att sätta affärer här och nu inom transportsektorn med fokus på förnybar vätgas?
Chief Commercial Officer
Hydri - Nordens ledande tankstationsoperatör för vätgas - söker nu en Chief Commercial Officer (CCO) med ansvar för att bygga upp en tankstationsaffär för vätgas med fokus på tunga transporter. Du blir en del av ledningsteamet på Hydri och kommer arbeta aktivt i hela värdekedjan för att skapa förutsättningar för logistikaktörer och transportköpare att ställa om till grön vätgas.
Vi söker en erfaren och resultatorienterad CCO till Hydri, med primärt fokus på att utveckla och expandera vår tankstationsaffär i Sverige, men hela tiden med fokus på att skala affären till andra marknader utanför Sveriges gränser. Hos oss får du en bred, strategisk och utvecklande roll där du kommer vara en nyckelperson i vår expansion. Du driver egen prospektering, utvecklar långsiktiga kundrelationer och signar nya affärer.
I rollen ingår bland annat följande:
Utveckla och förhandla stora och komplexa affärer för ökad tankning av vätgas
Stärka Hydris position och varumärkeskännedom på marknaden
Driva affärsutveckling/konceptualisering som skapar förutsättningar för vätgasdriven transport
Arbeta i hela värdekedjan med fokus på OEMs, logistikaktörer och transportköpare
Säkerställa långsiktig tillgång till konkurrenskraftig grön vätgas till den svenska marknaden
Vara delaktig/ta initiativ till bidragsfinansierade projekt för att stärka tankstationsaffären och samarbete mellan olika aktörer
Arbeta nära kommuner och markägare vid nyetablering av siter/tankstationer
Aktivt samarbeta med våra tekniska experter och projektledare för att gå in i nya affärer men också vårt operationella team för att säkerställa positiv kundupplevelse vid våra tankstationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en entreprenöriell roll och som har en långvarig erfarenhet av affärsutveckling men också har erfarenhet av komplex försäljning där du varit med och byggt upp en marknad. Du är resultatorienterad, målmedveten och trivs i roller där du får möjlighet att skapa konkreta affärsresultat. Förhandlingar på hög nivå är något du är trygg med och du har en naturlig förmåga att bygga starka relationer med både nya och befintliga kunder. För att lyckas i rollen kombinerar du ett strategiskt helhetsperspektiv med ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
Meriterande är:
Branscherfarenhet av försäljning till logistikföretag
Erfarenhet av elektrifiering/förnybara drivmedel eller annat där nytänkande behövts
Erfarenhet av kommersiellt hållbarhetsarbete
Vad erbjuder vi dig?
Hos Hydri får du en bred, strategisk och utvecklande roll där du kommer vara en nyckelperson i vår expansion. Du får arbeta i en roll där du får bygga långsiktiga relationer, driva affärer inom transportsektorn med fokus på förnybar vätgas och samarbeta med engagerade kollegor
Vi på Hydri vet att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vår kultur bygger på omtanke, ansvar och en stark övertygelse om att vi lyckas bäst när vi gör det tillsammans. Vi sitter i moderna och ljusa lokaler i centrala Göteborg.
I denna rekrytering samarbetar vi med Finnveden Executive AB. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsulter Roger Johansson tfn 0708-81 13 10. Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan snarast. Ansökan till tjänsten sker via Finnveden Executives hemsida, www.finnvedenexecutive.se
