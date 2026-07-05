Chefskock till Mollösunds Wärdshus
Ocean Group Sweden AB / Kockjobb / Orust Visa alla kockjobb i Orust
2026-07-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-05Om företaget
Mollösunds Wärdshus är ett anrikt värdshus längst ut på Orust, mitt i den gamla fiskebyn Mollösund. Köket är hjärtat i allt vi gör och vi lagar ärlig, säsongsbetonad mat med havet och Bohuslän som skafferi.
Om rollen
Vi söker en chefskock som vill leda och forma vårt kök – ansvara för menyn, kvaliteten och det dagliga arbetet, och vara navet i ett litet, sammansvetsat team. Hos oss är det högt tempo, mycket som händer och framför allt ett härligt gäng som har roligt tillsammans.
Anställning
Säsongsanställning med tillträde omgående – full fart under sommaren, och under hösten mer inriktat på helger, evenemang och konferenser. Heltid eller deltid enligt överenskommelse, lön enligt överenskommelse.
Optimalt är du som bor på Orust och kan gå in som ansvarig kock vid behov – både i sommarens tempo och vid höstens evenemang.
Bra att veta
Bor du inte i närheten kan personalboende ordnas.Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@wards.se
. Urval sker löpande – vänta inte med att höra av dig.Dina arbetsuppgifter
Planera och utveckla menyer efter säsong och råvara
Ansvara för matlagning och kvalitet i alla led
Leda, schemalägga och handleda köksteamet
Sköta inköp, kalkyl och kostnadskontroll
Säkerställa livsmedelshygien och egenkontroll (HACCP)Kvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna i ledande roll
Förmåga att leda ett team och behålla lugnet i högtempo
Känsla för råvara, kvalitet och gästupplevelse
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande
Erfarenhet av à la carte och sällskap/grupper
Erfarenhet av meny- och kostnadsansvar
Bor på eller nära Orust Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@wards.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Group Sweden AB
(org.nr 556818-3866), https://www.wards.se
Kyrkvägen 9 (visa karta
)
474 70 MOLLÖSUND Arbetsplats
Mollösunds Wärdshus Jobbnummer
9992739