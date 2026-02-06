Chefsassistent
2026-02-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Som medarbetare i Region Västerbotten och södra Lappland får du ett arbete som både utmanar dig och ger mening i vardagen. Här får du vara med och göra skillnad för andra.
Psykiatrisk klinik Södra Lappland är en öppenvårdsmottagning med samtliga diagnosgrupper. Slutenvårdsplatser finns i Skellefteå och Umeå. I verksamheten är vi cirka 45 medarbetare, de flesta av oss finns på Lycksele sjukhus, vi har även medarbetare på andra orter i södra Lappland. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team och vi använder oss ofta av digitala kommunikationsverktyg.
Arbetsuppgifterna som ofta varierar kommer att ge dig en bred kompetens. Vi har långa avstånd mellan våra verksamheter, men det hindrar oss inte från att ha nära samarbeten med korta beslutsvägar. Vi hjälps åt och bryr oss om varandra.
Det finns en lyhördhet för varje enskild medarbetares engagemang och drivkrafter. Vi värdesätter vikten av att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. På så vis får du möjlighet att växa i din roll.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som chefsassistent är du ett administrativt stöd till verksamheten och deltar i arbetet för att säkerställa en hög kvalitet i både vård och intern administration. Du är navet i många av verksamhetens processer och bidrar till ordning, struktur och god kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar administrativt stöd till verksamhetschef, avdelningschef och ledningsgrupp, samordning av möten, kallelser, protokoll och dokumentation. Hantering och uppföljning av personalrelaterade processer till exempel scheman, introduktion, utbildningar samt statistik- och rapporthantering. Du är ett stöd vid rekryteringsprocesser, intern kommunikation, koordinering av interna projekt och utvecklingsarbete. Du har löpande kontakt med både interna och externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har har god organisatorisk förmåga, är noggrann och har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Du är strukturerad och självgående, är serviceinriktad och van att hantera information på ett säkert sätt. Du är flexibel och hjälper till att hitta lösningar och prioritera.
Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård är meriterande, särskilt arbete inom psykiatri eller öppenvård.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Kontakt
Verksamhetschef
Grete Vesteraas grete.vesteraas@regionvasterbotten.se 073 084 61 37 Jobbnummer
9727643