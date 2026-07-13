Chef Utvecklingssektionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Falun Visa alla militärjobb i Falun
2026-07-13
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Falun
, Gävle
, Skinnskatteberg
, Sala
, Älvkarleby
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att – med den du är och det du gör – få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi söker dig som vill vara med i Försvarsmaktens tillväxtresa och arbeta med att bygga en välfungerande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Välkommen med din ansökan!
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Om Utbildningsstödavdelningen
Avdelningen utgör regementets utveckling- och utbildningscentrum. Här arbetar officerare, specialistofficerare och civila gemensamt för att nå verksamhetens mål. Avdelningen bedriver huvudsakligen verksamhet inom tre områden:
Utveckling: Vi utvecklar teknik, taktik och stridsteknik för att möta morgondagens förmågekrav.
Utbildning: Vi ansvarar för utbildningsplanering och leder genomförandet av infanteribataljonen samt soldater, anställda och officerares kompetensutveckling här och nu.
Övning och träning: Vi övar, prövar och utvärderar både egna enheter och förband för att ständigt kunna förbättra vår gemensamma förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som chef för utvecklingssektionen ansvarar och leder du den operativa driften på din sektion. Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra medarbetare. Vi söker dig som vill utveckla dig som ledare och chef, du brinner för förbättringsarbete och att utveckla din personal och verksamhet. Oavsett bakgrund är det viktigt att du är noggrann och prestigelös vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad samt inneha en god förmåga att fatta beslut. Du är omsorgsfull utan att vara rädd för att ställa krav, följer upp och vidtar åtgärder när så behövs
Du ser till att sektionen fungerar effektivt och levererar med hög kvalitet på efterfrågat arbete. Du ansvarar för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten och ser till att nödvändiga prioriteringar görs. Du deltar i avdelningens ledningsgrupp och samverkar med övriga sektionschefer och samordnar verksamhet med sidoordnade. Du genomför inom egen sektion och stödjer avdelningen i arbetet med rekrytering och bemanning samt kompetensutveckling.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta i ett professionellt team med breda och varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är ny och kommer att utvecklas tillsammans med dig och vårt team.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Svensk medborgare
OF1b/OR7 (Löjtnant/Fanjunkare)
God förmåga i tal och skrift i svenska och engelska.
Lägst körkort B
Lägst FmfyS nivå 2Dina personliga egenskaper
God social- och samarbetsförmåga, initiativförmåga, flexibilitet, stresstålighet, noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från utvecklingsarbete, personalansvar, projektledning.
Erfarenhet av förbandsutbildning och förbandsutveckling
Erfarenhet från stabsarbete
Erfarenhet av utbildningsarbete och internationell tjänst
Militärt förarbevis
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag-fredag med flextidsavtal men tjänstgöring kommer att förläggas utanför ordinarie arbetstid.
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma.
Beräknat tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy.
Intervjuer kommer att hållas i Falun efter överenskommelse.
Kontakt vid frågor gällande tjänstenI13-vasterdals@mil.se
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras vecka 32-33
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Peter Eriksson
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna LöfgrenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
791 40 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10000624