Chef Tjänsteansvariga
Sos Alarm Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-24
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som Chef för Tjänsteansvariga
SOS Alarms arbete med tjänsteutveckling utgår från en samverkande och kundcentrerad tjänsteportfölj som omfattar nio tjänsteområden: Vård, Räddning, Kris, Jour, Trygghet, Säkerhet, Information, Teknik samt det statliga uppdraget kopplat till bland annat nödnumret 112. Genom insiktsdriven utveckling och samarbete skapar vi tjänster som bidrar till ett tryggare och mer hållbart samhälle.
Vi söker nu en gruppchef inom avdelningen Tjänsteutveckling som vill driva utvecklingen av våra tjänster framåt. Tjänsten kommer bland annat handla om att förädla befintliga lösningar, forma nya erbjudanden och skapa enhetliga arbetssätt som tar tillvara på avancerad teknik.
Som gruppchef får du ett helhetsansvar för 13 Tjänsteansvariga som driver livscykelhantering och ansvarar för att prioritera och hantera utvecklingsteamens backlogs. Ditt uppdrag är att leda, stötta och utveckla ditt team så att vi tillsammans levererar högkvalitativa och kundcentrerade tjänster. Du rapporterar till avdelningschefen och har personal- och budgetansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Budget- och personalansvar för gruppen
Att leda och fördela arbetet inom gruppen och stötta medarbetarnas kompetensutveckling
Att säkerställa resurs- och kompetensförsörjning
Att driva och följa upp insiktsdriven utveckling av våra tjänster och rapportera livscykelhanteringens framdrift av tjänsteportföljen
Att säkerställa att teamet arbetar effektivt och levererar högkvalitativa tjänster och möter nyckeltal inom avdelningen
Att bidra till ekonomisk hållbarhet och optimerad kundupplevelse
Vi söker dig:
Som en trygg ledare främjar du samarbetet inom SOS Alarm och verkar för en optimerad kundupplevelse. Vi tror också att du trivs med att leda ett team med komplexa frågeställningar och att arbeta i en miljö präglad av ständig utveckling och förbättring.
För att lyckas hos oss tror vi att du:
Har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har minst tre års erfarenhet av tjänsteutveckling, affärsutveckling eller liknande
Har dokumenterad erfarenhet av personal- och budgetansvar
Har erfarenhet av att leda team, gärna med agila utvecklingsmetoder och projektledning
Är en trygg och tydlig ledare med starkt driv som skapar engagemang, struktur och utveckling
Vi erbjuder dig
Som anställd på SOS Alarm ser vi ditt välmående som ett fokusområde och vi vet att en balans mellan arbetsliv och privatliv är avgörande för ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Därför har du som anställd följande anställningsvillkor och förmåner:
Friskvårdsbidrag 5000 kr
SOS Hälsa - ett hälsoinitiativ där du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och lopp tillsammans med dina kollegor. Syftet är att stärka vår hälsa och samhörighet.
30 dagars semester
Lediga klämdagar och arbetstidsförkortning
Kollektivavtal och tjänstepension enligt ITP
SOS Campus - ett lärandebibliotek för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling
Hybridarbete
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan snarast då vi arbetar med löpande urval, dock senast 15 mars.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef David Ångell via meddelandetjänsten. Vi tar inte emot ansökningar över mail.
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
