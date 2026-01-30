Chef till utlandsenhet
2026-01-30
Vill du vara med och leda i en samhällsviktig verksamhet som gör skillnad - varje dag? Nu söker vi en engagerad och närvarande enhetschef till utlandssektionen med placering i Sundbyberg, Norrköping, Göteborg eller Malmö.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens migrationsverksamhet. Du kommer att ha ett meningsfullt och samhällsviktigt chefsuppdrag i en organisation som präglas av utveckling, förändring och ett stort ansvar. Du leder en arbetsgrupp med hög kompetens och starkt engagemang på en arbetsplats där delaktighet, samarbete och utveckling är centralt.
Din arbetsplats
Utlandsenhet 4 är placerad inom Utlandssektionen, den sektion som ansvarar för vidarebosättningsprocessen, samordnar och bedriver migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter och samordnar återvändandet för de som ska lämna Sverige. Din enhet ansvarar bland annat för att utveckla verksamheten vid våra utlandsmyndigheter och för utsända medarbetare till uppdrag för EUAA.
Om ditt uppdrag
Som enhetschef på Migrationsverket får du möjlighet att leda en enhet i ständig utveckling, där förbättringar och långsiktigt tänkande är en självklar del av vardagen. Enheten består i dag av engagerade medarbetare och du blir en viktig spelare i sektionsledningsgruppen.
Du har fullt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder dina medarbetare genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Enheten samverkar inom myndigheten men också med andra myndigheter och externa parter. Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. Resor i tjänsten förekommer.
Om ledarskapet - MOD, EMPATI och TYDLIGHET i praktiken
Vi bygger vår ledarskapsprofil utifrån Migrationsverkets värdeord.
MOD - Du vågar ta beslut, även i föränderliga och komplexa situationer. Du står tryggt i ditt uppdrag och driver utveckling med initiativkraft.
EMPATI - Du är lyhörd och ser varje individ. Du skapar en öppen och trygg arbetsmiljö där alla känner sig sedda, hörda och stöttade.
TYDLIGHET - Du kommunicerar klart och konsekvent. Du säkerställer att alla i teamet förstår målen och hur ni gemensamt bidrar till helheten.
Dina kompetenser
Ledarförmåga och personliga egenskaper
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är trygg i dig själv och uppvisar ett gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten.
Ditt ledarskap kännetecknas av en tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning (minst 120 hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Chefserfarenhet med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget
- Erfarenhet av att driva förändringsarbete med goda resultat
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om Migrationsverkets verksamhet och uppdrag, gärna kopplat till arbete vid utlandsmyndighet
- Erfarenhet av arbetsledande position vid utlandsmyndighet
- Erfarenhet av chefsuppdrag inom statlig myndighet
Upplysningar
Anställningsform: Vikariat som längst t o m 2026-12-31
Arbetstider: Kontorsarbetstid eller förtroendearbetstid enligt överenskommelse
Placering: Sundbyberg, Norrköping, Göteborg eller Malmö
Tillträde: 2026-01-04 eller enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Publiceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
