Chef till socialtjänsten
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning / Administratörsjobb / Avesta Visa alla administratörsjobb i Avesta
2026-07-13
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Omsorgsförvaltning i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar utifrån värdegrunden att alla människor vi möter har lika värde och är unika. Inom förvaltningen finns individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilda boenden samt arbetsmarknads- och bemanningsenhet. Tillsammans är vi omkring 900 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad för människorna vi finns till för.
Hos oss blir du en del av en organisation där samarbete, utveckling och kollegialt stöd är en naturlig del av vardagen. Vi tror på ledarskap som bygger tillit, ansvarsglädje och mod att utvecklas tillsammans. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en socialtjänst som gör skillnad – varje dag.
1 plats(er).
Vill du leda utvecklingen av framtidens socialtjänst? Som chef för socialtjänsten i Avesta får du ett strategiskt uppdrag med möjlighet att påverka både verksamhet, människor och samhällsutveckling.
Socialtjänsten är en av tre resultatenheter inom omsorgsförvaltningen och omfattar individ- och familjeomsorg, arbete och sysselsättning, samt LSS med daglig verksamhet.
Om rollen
Med individers behov i fokus planerar, leder och utvecklar du verksamheten utifrån lagstiftning, politiska mål och andra styrande dokument. Du har det övergripande ansvaret för resultatenhetens ekonomi, vilket innebär budgetansvar med planering, uppföljning och rapportering. Du är även ytterst ansvarig för personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet på en övergripande nivå.
Du ansvarar för två ledningsgrupper med totalt 10 enhetschefer. Genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för dina chefer att leda och utveckla sina verksamheter. I uppdraget ingår också att driva utvecklings- och förändringsarbete, säkerställa en rättssäker verksamhet och bidra till en långsiktigt hållbar socialtjänst. I rollen finns ett nära stöd av förvaltningsekonom, verksamhetsstrateg, rekryterare och specialistfunktionerna MAS, MAR och SAS. Som stöd i ditt chefsuppdrag finns även en HR-konsult.
Du ingår i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, där du tillsammans med två andra resultatenhetschefer och övrig förvaltningsledning bidrar till utvecklingen av hela förvaltningen.
Vem är du?
I Avesta vet vi att snällaste laget vinner. För oss handlar det om att bygga förtroende, skapa delaktighet och ta ansvar tillsammans. Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa riktning i komplexa sammanhang. Du leder genom dina chefer och agerar med ett ledarskap som präglas av tillit, struktur och ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling. Genom ett kommunikativt och relationsskapande arbetssätt skapar du engagemang, god samverkan och förutsättningar för dina chefer och medarbetare att lyckas.
Du har ett strategiskt perspektiv och kan samtidigt omsätta övergripande mål till konkreta resultat. Du trivs i förändring, fattar välgrundade beslut och ser utveckling som en naturlig del av uppdraget.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning samt mångårig erfarenhet av ledarskap inom något eller flera av de verksamhetsområden som ingår i uppdraget. Du har tidigare chefserfarenhet inom något eller liknande områden som tjänsten rör.
Du har god kunskap om socialtjänstens uppdrag, lagstiftning och myndighetsutövning samt erfarenhet av att leda verksamhet med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Du är van att driva utvecklings- och förändringsarbete och har förståelse för hur kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi samspelar för att skapa en hållbar verksamhet.
Vidare har du erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation och god förståelse för samspelet mellan politik och förvaltning. Du har förmåga att samverka, både internt och externt, och uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift. Rollen kräver också god digital kompetens och vana att arbeta med uppföljning, analys och verksamhetsdata.
Det är meriterande om du har erfarenhet från flera av verksamhetsområdena inom socialtjänsten, chef-över-chef-ansvar, och strategiskt ledningsgruppsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överrenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333559/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Markusgatan 25 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Kontakt
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen
Anna-Karin Stillfors anna-karin.stillfors@avesta.se Jobbnummer
10000689