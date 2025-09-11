Chef till Servicebevakningen på Ringhals AB!
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och bygga upp något nytt - samtidigt som du bidrar till trygghet och service i en samhällsviktig verksamhet?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Ringhals söker nu en Gruppchef till servicebevakningen!
Gruppen ingår i enheten Anläggningsskydd och bevakning, som arbetar med att skydda anläggningen mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka eller olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Enheten har en stor operativ verksamhet och samverkar tätt med hela organisationen och externa myndigheter. Enheten är i en utvecklingsfas och en mängd initiativ pågår för att bättre anpassa verksamheten utefter rådande omvärldsläge. Enhetens uppdrag är att upprätthålla fysiskt skydd och skapa trygghet.
Om jobbet
Som gruppchef kliver du in i en nybildad grupp där du får en central roll i att bygga ett välfungerande och välmående team. Gruppen består av cirka sex egna medarbetare samt ett antal inhyrda, vilket ställer krav på din förmåga att skapa sammanhållning, tydlighet och gemensamma arbetssätt.
En viktig del av uppdraget är att implementera vårt nya avtal med bevakningsleverantören. Du ansvarar för att säkerställa att leveransen sker enligt avtal, etablera rutiner och bygga ett fungerande samarbete med leverantören. Det innebär att du följer upp kvalitet, driver förbättringar och agerar när något inte fungerar - alltid med verksamhetens behov i fokus.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med andra chefer och funktioner. Rollen är både strategisk och operativ - du är med där det händer, samtidigt som du driver utveckling och förbättringar.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda en operativ verksamhet, gärna från serviceyrken som exempelvis städ, logistik, butik eller liknande. Du behöver inte ha haft personalansvar tidigare, men du har ledarbakgrund och är van att ta ansvar, planera och följa upp verksamhetens resultat.
Du har:
Erfarenhet av att arbeta med leverantörer och avtal
Vana att arbeta i miljöer med högt tempo och stora flöden
En serviceinriktad inställning och förstår vikten av trygghet och bemötande
Vi ser gärna att du har erfarenhet från verksamheter där personalen arbetar operativt. Har du bakgrund inom bevakning är det meriterande, men inte ett krav - vi tror att du med erfarenhet från andra serviceyrken kan bidra med värdefulla perspektiv.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt engelska på en nivå som gör att du kan kommunicera med leverantörer och kollegor.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en trygg arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Vi har en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Fredrik Olsson 0730816194 eller chefskollega Leonie Bartholdsson 0725381225
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 12/10. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
