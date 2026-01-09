Chef till kontrollenheten i Syd
2026-01-09
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket har ett viktigt uppdrag att förebygga och motverka missbruk och har som ett led i detta uppdrag inrättat en nationell kontrollenhet och tre regionala kontrollenheter.
Vi söker nu en enhetschef till regional kontrollenhet 1 med placering i Malmö.
Om kontrollenhet 1 i region syd
Kontrollenhet 1har till uppgift, att inom sitt område, upptäcka, förhindra och förebygga alla former av brott mot och missbruk av Migrationsverkets processer och som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller drabbar de svenska välfärdssystemen. Enheten ansvarar också bland annat för arbete mot människohandel, arbete mot felaktiga utbetalningar samt arbete mot arbetslivskriminalitet. Enhetens medarbetare är placerade i Malmö och Norrköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som enhetschef för regional kontrollenhet 1 har du ansvar för utveckling av medarbetare och processer. I ditt ansvar ingår att leda och fördela arbetet inom de olika områdena som ligger inom enheten och för att uppnå bästa möjliga resultat behöver du ha ett coachande förhållningssätt. Du har fullt ansvar för personal, budget och arbetsmiljö och leder dina medarbetare genom att vara närvarande, stödjande och beslutsam. Du identifierar tillsammans med dina medarbetare förbättringsområden, skapar struktur och förutsättningar för delaktighet och driver en kultur av ansvarstagande och utveckling.
Enheten samverkar inom myndigheten men också med andra myndigheter och externa parter. Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp. Resor i tjänsten förekommer.
Vem är du?
Du är närvarande i ditt ledarskap och skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i ett klimat som inspirerar till arbetsglädje, handlingskraft och effektivitet. Du har en stark analytisk förmåga och förmågan att se helheten samt förståelse för komplexiteten i uppdraget, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i tider av förändring. Du är en trygg ledare och uppvisar ett gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Ditt ledarskap kännetecknas av en tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
- Akademisk utbildning på minst 120hp inom som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
- Aktuell chefserfarenhet inom staten med ansvar för budget, medarbetare och arbetsmiljö
- Erfarenhet att utveckla verksamhet med goda resultat
- Erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i förändring
- Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Svenskt medborgarskap
Meriterande:
- Erfarenhet av kontrollverksamhet inom staten, främst som chef
- Erfarenhet av och kunskap om Migrationsverkets uppdrag
- Erfarenhet av att arbete i en säkerhetskänslig miljö
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Placering: Malmö
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde för befattningen: Snarast enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Individuell lönesättning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
