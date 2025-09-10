Chef till centrala Elevhälsan
Rättviks kommun / Pedagogchefsjobb / Rättvik Visa alla pedagogchefsjobb i Rättvik
2025-09-10
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Vill du vara en del av en organisation med fokus på utveckling och tydligt driv framåt?
Är du engagerad och skicklig på att samarbeta med andra mot gemensamma mål?
Vill du vara en del av en utvecklingsinriktad ledningsgrupp med stark samarbetskultur?
Då kan det vara dig vi söker! Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för samtliga kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Skolutveckling för en hållbar framtid är ett prioriterat område i Rättviks kommun och vi söker nu en engagerad elevhälsochef som vill vara med i vår process. Här finns möjlighet för dig som är en trygg och tydlig ledare som kan entusiasmera andra att driva förändringar på ett positivt sätt.
Du kommer att vara en del av en omfattande skolutvecklingsprocess som vilar på vetenskaplig grund tillsammans med förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp. Processen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv, systematiskt tillsammansarbete och det gemensamma ansvaret för att förbättra utbildningen så att alla elever får den utbildning de har rätt till.
Skärpta lagkrav kring en förbättrad elevhälsa och behov av ett ökat fokus på tidiga samordnade insatser, förebyggande elevhälsoarbete, ökad skolnärvaro och förbättring av kompetens kring tillgängliga lärmiljöer innebär att rollen som chef för centrala elevhälsan kommer att utvecklas och få en tydligare koppling till det systematiska kvalitetsarbetet och förbättrad måluppfyllelse för eleverna. Dina arbetsuppgifter
Som chef för den centrala elevhälsan kommer du att vara en nyckelperson i kommunens skolutvecklingsprocess utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
I rollen leder du ett team med specialister inom elevhälsans olika kompetenser och ansvarar för att planera och genomföra riktade insatser som skapar goda förutsättningar för alla barns och elevers lärande utifrån det kompensatoriska uppdraget. Du representerar skolhuvudmannen i ansvaret för att alla elever får tillgång till elevhälsa i den omfattning som de har rätt till enligt skollagen. En viktig del av uppdraget är också att följa upp elevhälsans arbete och verka för en likvärdig kvalitet inom hela elevhälsoorganisationen.
Rollen innebär dessutom att vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå utifrån elevhälsans uppdrag, samtidigt som du är stödjande i kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Vidare leder du olika typer av utvecklingsuppdrag med elevhälsoperspektiv inom ramen för skolutvecklingsprocessen och bidrar till utveckling för både ledare och medarbetare i hela barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetet omfattar även omvärldsbevakning av aktuell skolforskning och rättslig reglering inom området samt att ta fram underlag till politiska beslut kopplade till elevhälsans verksamhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med en för rollen relevant inriktning. Du har gedigen erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet och flerårig chefserfarenhet från en komplex organisation. I din roll har du haft ett helhetsansvar för verksamheten, inklusive personal- och budgetansvar samt framgångsrikt drivit utveckling inom både verksamhet och medarbetarskap. Det är meriterande att ha gått den statliga rektorsutbildningen och andra ledarskapsutbildningar på avancerad nivå.
Du har god kunskap om elevhälsans uppdrag och är väl insatt i, och har erfarenhet av att leda, elevhälsans arbete.
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet underlättar förståelsen för det system som du kommer att verka inom.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar.
Som ledare är du trygg, tydlig och inspirerande, med förmåga att driva förändring på ett positivt sätt. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda processer som handlar om skolutveckling på vetenskaplig grund utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Rollen kräver att du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Som person är du mål- och resultatorienterad och har en naturlig förmåga att fokusera på det som verkligen gör skillnad. Du drivs av att sätta upp tydliga mål och använder dem som kompass i dina prioriteringar, din planering och ditt agerande. Med ett starkt eget driv tar du initiativ, startar aktiviteter och driver dem framåt för att skapa värde och nå uppsatta resultat.
Du har ett strategiskt förhållningssätt och ser helheten i komplexa sammanhang, samtidigt som du förstår de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut och anpassar dina handlingar därefter. Din förmåga att kombinera strategiskt tänkande med kreativ problemlösning gör att du ofta hittar nya idéer och angreppssätt som går att omsätta i praktiken och som leder till utveckling och förbättring. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, vilket gör att du håller tidsramar och levererar resultat med hög kvalitet. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vid ett eventuellt intervjutillfälle ska utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, uppvisas.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
