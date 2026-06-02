Chef till Car-O-Liner
2026-06-02
Led Vehicle Information-teamet på Car-O-Liner i Kungsör. Jobba nära nya bilmodeller, data och globala tillverkare
Bilar är något de flesta har en relation till. Man ser dem varje dag, kör dem, pratar om dem. Här jobbar du med det som händer innan de når vägarna. Som Chef för Vehicle Information på Car-O-Liner i Kungsör leder du ett team som tar fram informationen som avgör hur nya bilmodeller ska repareras. Det är ett specialiserat område där teknik, data och hantverk möts, och där ni arbetar nära globala biltillverkare som exempelvis Volvo, BMW, Mercedes och Tesla i takt med att nya modeller utvecklas.Car-O-Liner är idag en av världens ledande aktörer inom detta nischade område. Det märks i vilka vi samarbetar med, och i hur stor påverkan vårt arbete faktiskt har. Här får du både driva utveckling framåt och vara nära det som händer i vardagen, tillsammans med ett team som kan sitt område på djupet.
Vi erbjuder dig
Du kliver in i en roll där du får kombinera teknik, ledarskap och en produkt som många redan har en relation till. Här finns både stabilitet och utrymme att påverka. Hos oss får du:
Ett mycket kompetent team som kan sitt område och är redo att ta nästa steg
En roll där du får vara både coach, den som sätter riktningen, och del av det operativa
Möjlighet att påverka hur vi jobbar med digitalisering, data och processer framåt
En position i ett världsledande bolag inom sitt nischade område
En vardag med koppling till välkända biltillverkare och framtidens fordonsmodeller
Det här gör du hos oss
Som chef för vårt Vehicle Information-team i Kungsör har du ansvar för både medarbetare, leverans och utveckling. Det innebär att du:
Leder och utvecklar teamet i deras dagliga arbete och långsiktiga utveckling
Skapar struktur, prioriterar och säkerställer framdrift i leveransen
Förbättrar arbetssätt och processer där det behövs, inte för sakens skull
Koordinerar mätuppdrag tillsammans med vårt globala nätverk
Har dialog med biltillverkare kopplat till nya modeller och reparationsdata
Fungerar som länken mellan teamet och vår mjukvaruutveckling
Driver utveckling inom digitalisering, datahantering och systemstöd
Ditt team och arbetsplats
Du tillhör vår Engineering-organisation och rapporterar till Engineering Manager. På plats i Kungsör jobbar cirka 150 personer, och din grupp är en av nyckelfunktionerna i vår leverans. Du är direkt chef över sju medarbetare: fem i Kungsör, en i Tyskland och en i Frankrike. Utöver det samarbetar ni även med ett internationellt nätverk av bilmätare. Teamets kompetens spänner sig brett: från att praktiskt mäta och samla in data från fordon till att processa mätdata, ta fram information om nya fordon och administrera vår omfattande databas.
Teamet är erfaret och tekniskt starkt. Här finns kompetens inom allt från att mäta fordon och samla in data till att strukturera information och bygga upp den i våra system. Samtidigt finns en potential att utveckla hur teamet arbetar tillsammans, delar kunskap och tar ännu mer plats.
Vi jobbar nära vår mjukvaruutveckling (baserade i Göteborg), och det finns ett växande behov av samarbete kring system, verktyg och datahantering.
Mer om dig
Vi söker dig som haft personalansvar tidigare, och är trygg i rollen som chef. Du som ser vad som behöver göras, prioriterar klokt och får saker i rullning, och är inte främmande för att kavla upp ärmarna och hugga i när det faktiskt behövs. Du är närvarande i vardagen, men också den som lyfter blicken och hjälper teamet att se sammanhang, syfte och riktning.
Du har lett tekniska team och leveranser tidigare, och har en god teknisk förståelse, särskilt kring mjukvara, databaser och speciellt inom digitala processer. Du behöver inte kunna allt själv, men du är nyfiken, ifrågasätter där det behövs och vet hur du tar diskussioner med både teknikteam och verksamhet.
Som ledare är du prestigelös, tydlig och lyhörd. Du bygger förtroende över tid, och vet att förändring sker bäst tillsammans. Du tycker om att få människor att växa, och trivs i en miljö där du har stort eget ansvar men också alltid ett starkt team i ryggen.
Du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i vår internationella vardag.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 4 (visa karta
)
736 36 KUNGSÖR Arbetsplats
Car-O-Liner Kontakt
Talent Business Partner
Mikaela Ströberg mikaela.stroberg@adadigital.se 0707615972 Jobbnummer
9942839