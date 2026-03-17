Chef Planering och utredning
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen / Administratörsjobb / Nyköping
2026-03-17
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Tekniska divisionen i Nyköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Kommunfastigheter, Nyköping Vatten, Renhållningen, Gata/Park/Hamn och Måltidsservice. Dessa stöds av en ekonomiavdelning, projektavdelning, samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 medarbetare och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation! Publiceringsdatum2026-03-17
Kommunfastigheter söker en erfaren chef som ska leda och utveckla enheten Planering och Utredning vars uppdrag är att ansvara för kommunens lokalresursplanering, utveckling och förvaltning av vårt fastighetssystem (Faciliate). I gruppen finns även ansvar inom energiuppföljning, systemstöd för planerat underhåll av våra fastigheter, kontroll på de myndighetskrav vi har att följa samt ritningshantering.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete, vidareutveckling inom ditt ansvarsområde, flexibel arbetstid och trevliga arbetskamrater där vi tillsammans arbetar mot uppsatta mål. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för ledarskap och organisation.
Om du antar utmaningen blir du chef för en verksamhet med 6 anställda som består av lokalstrateg, informationsförvaltare, systemförvaltare, lokalsamordnare/verksamhetsutvecklare, ritningstekniker samt administrativ förvaltare.
Din funktion i Kommunfastigheters ledningslag är viktig samt att stöda fastighetschefen i strategifrågor. I denna roll samt i de projektgrupper som bildas för större investeringar eller fastighetsomställningar ansvarar Kommunfastigheter för förstudier och utredningar och medverkar aktivt i planering av byggnation, inhyrning, uppsägning och avyttring av kommunala lokaler och byggnader.
Som chef över enheten Planering och utredning kommer du framför allt arbeta med utveckling och förvaltning av vårt fastighetssystem samt med lokalresursplanering som ska säkerställa att våra kommunala verksamheter har ändamålsenliga verksamhetslokaler. Du kommer att ansvara för kontakter med interna och externa hyresgäster för att tillgodose deras lokalbehov. Du ansvarar för enhetens budget och prognoser samt analys av utfall.
För att nå målen som ledare i gruppen är det viktigt att man skapar förutsättningar för medarbetarna att vara medskapande och utvecklas inom sina respektive roller. Det är också viktigt att det finns en strävan att hitta nya utvecklande metoder att föra Kommunfastigheter framåt på den digitala resan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, lokalresursplanering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 3 års erfarenhet som chef med personalansvar
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av fastighetsrelaterad verksamhet
• erfarenhet av budget- och prognosarbete
• grundläggande datorkunskap, Windows och Office-paketet
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av verksamhetssystemet Faciliate
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av kontakt med kunder, fastighetsägare, olika kommunala verksamheter samt politiker.
Du som söker har ett strategiskt synsätt med analytiskt tänk som inkluderar omvärldsbevakning och du har förmågan att långsiktigt planera och se samband inför framtida utmaningar. Du använder din strategiska förmåga till att långsiktigt planera förändring och utformning av lokalinnehav utifrån skiftande verksamhetsbehov
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, varför vi ser att tidigare erfarenhet av kontakt med kunder, fastighetsägare, olika kommunala verksamheter samt politiker är av vikt.
Vi ser att du har ett affärsmässigt tänk och en god kommunikativ förmåga så att du på ett enkelt och förtroendeingivande sätt kan kommunicera förslag, beslut och åtgärder.
Arbetsgruppen är ett glatt och seriöst gäng med högt engagemang och bra sammanhållning.
Som person bör du vara prestigelös, drivande, självständig, lyhörd, närvarande och rådgivande. Du måste
tycka om att arbeta i team men också kunna arbeta självständigt. Vi ser också att du har en vilja att ta eget ansvar med ett stort engagemang och snabbt kan ställa om när något oförutsett inträffar. Du är stresstålig och gillar att ta ansvar, du är strukturerad och är inte konflikträdd men samtidigt duktig på att hitta win-win-lösningar.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering Arbetsplats
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Kontakt
Fastighetschef
Mikael Karlsson 0155-24 89 89 Jobbnummer
9802481