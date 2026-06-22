Chef område Kunskapsutveckling
Skaraborgs Kommunalförbund / Pedagogchefsjobb / Skövde Visa alla pedagogchefsjobb i Skövde
2026-06-22
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skaraborgs Kommunalförbund i Skövde
Nu söker vi dig som vill leda Skaraborgs utveckling inom utbildning och kompetens - i nära samarbete med näringsliv, akademi, kommuner och regionala aktörer
Som chef för område Kunskapsutveckling får du en central roll i att forma framtidens utbildnings- och kompetensförsörjningslösningar i en region som står inför stora etableringar, växande arbetsmarknader och omfattande utvecklingsinitiativ.
Din huvuduppgift är att leda och samordna Skaraborgs kommuners utbildningsfrågor som drivs inom Utbildning Skaraborg. Du arbetar i första hand genom olika nätverk som består av kommunernas utbildningschefer och deras ansvarig förtroendevalda samtidigt som du ansvarar för förbundets prioriterade uppdrag och projekt inom området.
I uppdraget blir du en viktig företrädare för Västsveriges gemensamma kraftsamling kring utbildning och kompetens. Du samverkar nära kommunerna i Skaraborg, andra delregionala kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, universitet samt regionala branschorganisationer och myndigheter. Rollen innebär också att företräda kommunalförbundet i nationella sammanhang och, tillsammans med förbundsdirektören, möta företagsledningar och näringslivsaktörer i frågor kopplade till större etableringar och strategiska kompetensförsörjningsinitiativ. Relationen till Högskolan i Skövde och andra lärosäten är prioriterad.
Hos oss får du möjlighet att påverka Skaraborgs framtid på riktigt, i skärningspunkten mellan utbildning, arbetsliv, innovation och regional utveckling!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Som chef för område Kunskapsutveckling leder du en av förbundets tre tematiska verksamheter och har personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för cirka tio medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare samordnar ni kommunernas skol- och utbildningsfrågor och driver Skaraborgs gemensamma utvecklingsagenda inom utbildning och kompetens. Ni ansvarar även för gemensamma driftsuppdrag, såsom Skaraborgsgemensam gymnasieantagning.
En stor del av verksamheten bedrivs inom strukturen Utbildning Skaraborg, som utgår från kommunernas samverkansstrategi med fokus på Fullföljd utbildning och Kompetensförsörjning. Uppdraget är både strategiskt och operativt och ger dig ett stort utrymme att forma och utveckla arbetet tillsammans med kommunerna.
Du verkar i en regional kontext där Skaraborg har ett viktigt påverkansutrymme, och du behöver kunna se och agera utifrån både lokala, regionala och nationella perspektiv. Du arbetar tätt tillsammans med Skaraborgs skol- och utbildningschefer och deras chefs- och professionsnätverk, där flera av dina uppdrag initieras. Utvecklingsarbetet sker ofta i projektform och i nära samverkan med näringsliv, akademi och regionala samt nationella nätverk.
Rollen kräver att du kan leda genom andra och verka på flera nivåer samtidigt, från politisk styrning och regional samverkan till operativ utveckling nära verksamheten.
Du rapporterar till förbundsdirektören och ingår i förbundets ledning där ni tillsammans samlar initiativ och utvecklingskraft för kommunernas gemensamma bästa, och där du får ett stort friutrymme att leda, påverka och skapa verklig förflyttning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en relevant akademisk examen inom ansvarsområdet eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• har flerårig erfarenhet av strategiskt ledarskap i komplexa organisationer och trivs med att växla mellan strategiska och operativa uppdrag
• har erfarenhet av styrning, uppföljning och utveckling på övergripande nivå har god kunskap om kommunal organisation, uppdrag och förutsättningar, särskilt inom utbildning och kompetensförsörjning
• har erfarenhet av att arbeta som chef
• har dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete, gärna i bred samverkan
• har god digital kompetens och är van att använda moderna digitala arbetssätt, samarbetsverktyg och AI-stöd för att effektivisera utveckling och samverkan
• har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du:
• har genomgått ledarutvecklingsprogram på högre nivå med inriktning mot strategiskt ledarskap och styrning
• har god förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation
• har erfarenhet av ledande roller inom skolverksamhet, gärna med ansvar gentemot politisk nämnd eller styrelse
Du kombinerar ett tryggt och tydligt ledarskap med ett öppet, samlande arbetssätt. Du trivs i komplexa sammanhang, ser helheter och skapar riktning tillsammans med andra. Framför allt har du ett starkt engagemang för Skaraborgs långsiktiga utveckling!
Välkommen med din ansökan redan nu och allra senast 5 augusti 2026.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Intresseanmälan och konfidentiell kontakt
I rekryteringen samarbetar Skaraborgs kommunalförbund med Solum Search. För intresseanmälan och konfidentiell kontakt är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Ylva Dahl, Solum Search: mobil 0730263834 alternativt e-post: ylva.dahl@solumsearch.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332716". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgs Kommunalförbund
(org.nr 222000-2188)
Stationsgatan 3 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs kommunalförbund Kontakt
Chefsrekryterare Solum Search AB
Ylva Dahl ylva.dahl@solumsearch.se 0730263834 Jobbnummer
9971966