Chef med omvärldsintresse
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-17
Vi söker just nu en chef som vill arbeta i en händelsestyrd verksamhet med ansvar för funktioner som stödjer organisationen med bland annat lägesuppföljningar, sambandstjänst, expedition och arkivtjänst.
Att vara chef hos oss
Att vara chef och ledare hos oss innebär att du är en utvecklande ledare, att du är ett föredöme för andra och trygg i dig själv. Du är också trygg med fattade beslut och agerar på ett transparent och autentiskt sätt. Du, tillsammans med övriga chefer i organisationen, är organisationens arbetsgivarföreträdare.
Som chef intresserar du dig för dina medarbetare och har en god bild av deras situation och behov för att på så sätt ge dem förutsättningar att prestera efter bästa förmåga. Mångfald och inkludering är en viktig strategisk fråga och du som utvecklande ledare ska uppmuntra kollektiv intelligens, delaktighet och kreativitet från var och en av de medarbetare du leder. Du lyfter fram organisationens önskade kultur i din arbetsgrupp och ser till att ni agerar i enlighet med denna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du har ett övergripande ansvar för enhetens verksamhetsområden som stödjer organisationen med lägesuppföljning, expeditions- och arkivtjänst, sambandstjänst och samordning av olika frågor. I befattningen gör du prioriteringar med en helhetssyn på verksamheten. Du har personalansvar för sektionschefer som leder och fördelar arbetet på respektive sektion.
Utgående från fastställd budget, tilldelade personalramar och övergripande styrningar såsom strategi och fastställda planer, utövar du arbetsgivaransvar för funktionen och ansvarar för att fastställda mål nås. Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
• Akademisk utbildning
• Erfarenhet och förmåga att leda, motivera och skapa resultat genom andra
• Erfarenhet av chefstjänst vid annan myndighet eller organisation
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av ledningsgrupps- och stabsarbete och/eller funktionsledning
• Erfarenhet av indirekt ledarskap
• Erfarenhet av beredskapsplanering och/eller situations- och krishantering
• Erfarenhet av myndighetssamverkan
• Erfarenhet av arbete på lägescentral eller motsvarande
• Goda språkkunskaper i engelska Dina personliga egenskaper
Som person ser vi att du har integritet och en hög grad av personlig mognad samt gott omdöme. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig, välformulerad och engagerad, i både små och stora sammanhang. Det är även av stor vikt att du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm.
Svenskt medborgarskap krävs.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Chef med omvärldsintresse" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
