Chef löneservice
Region Kalmar län / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-01-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
Vill du leda, inspirera och utveckla?
Nu söker vi en engagerad och trygg ledare som vill bli vår nästa chef på Löneservice.
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med ditt team vidareutveckla vår löne- och pensionsverksamhet samt bidra till effektiva och kvalitetssäkra processer. I uppdraget har du personalansvar för 14 lönekonsulter. Du har ett övergripande ansvar för löneprocessen, den omfattar lön och ersättningar till cirka 8 800 medarbetare, förtroendevalda och uppdragstagare. I rollen har du ett brett kontaktnät och ett nära samarbete med HR, chefer och andra funktioner inom organisationen - allt för att skapa en effektiv och professionell hantering som skapar trygghet för våra medarbetare.
Om dig
Du har en eftergymnasial utbildning inom lön, HR, ekonomi eller annat relevant område. Det är meriterande om du har erfarenhet av lönehantering i större organisation, gärna inom offentlig sektor. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en ledande befattning, med fördel inom lön eller HR.
Som ledare är du trygg, engagerad och tydlig. Du motiverar och inspirerar dina medarbetare, skapar delaktighet och ger teamet rätt förutsättningar att nå gemensamma mål. Du behandlar medarbetarna rättvist och skapar utveckling genom uppmuntrande och konstruktiv feedback. Du samarbetar väl med andra och har ett lyhört, strukturerat och kommunikativt arbetssätt. Du tar ansvar för ditt uppdrag, planerar och driver utveckling framåt med fokus på kvalitet och effektivitet. För att lyckas i rollen behöver du kunna hantera komplexa frågor och bidra till ständiga förbättringar inom löneområdet.
I Region Kalmar län arbetar vi utifrån ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap - UL. Det betyder att vi eftersträvar ett chef- och ledarskap där chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare att skapa delaktighet och engagemang, och som själv agerar föredöme och visar personlig omtanke. Läs gärna mer om det här Ledare och chef | Region Kalmar Län. Hos oss får du också möjlighet till gedigen chefsutbildning under din första tid som chef hos oss.
Din framtida arbetsplats
I rollen som chef på Löneservice säkerställer du effektiva, korrekta och välfungerande processer inom lön. Du leder ett engagerat team som stöttar varandra och skapar en positiv arbetsmiljö - varje dag. Vi tror på gemenskap, utveckling och arbetsglädje. Hos oss vill vi att du ska känna att du är på den bästa arbetsplatsen för dig. Du är underställd basenhetschefen och ingår i ledningsgruppen för basenheten Administration, vilket utöver lön inkluderar verksamheter inom ekonomi, journalarkiv, kundtjänst och telefoni.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Magnus Andersson, rekryterande chef 010-3587255 Jobbnummer
9700890