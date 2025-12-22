Chef för Samhällsbyggnadsenheten
Länsstyrelsen i Jönköpings län / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-12-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Jönköpings län i Jönköping
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda arbetet för en hållbar utveckling i Jönköpings län? Vi söker dig med genuint intresse för samhällsutveckling och som vill leda Länsstyrelsens arbete med samhällsbyggnadsfrågor i länet.
I rollen som chef för Samhällsbyggnadsenheten leder du cirka 10 kunniga och drivna medarbetare som arbetar dels med frågor inom samhällsplanering, dels med stöd och bidrag.
Enheten arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i ett brett perspektiv, från detaljer till helhet. Vi ger råd och följer upp arbetet inom plan- och byggområdet i länets kommuner. Vi tar fram och förmedlar planeringsunderlag som är baserade på hela Länsstyrelsens verksamhetsområde. En viktig del i enhetens arbete är samverkan med kommunerna, men också med statliga och regionala organisationer för ett gemensamt arbete med en hållbar samhällsutveckling. Vi gör analyser och ger råd i frågor om bostadsförsörjning och ger vägledning till kommunerna om tillsyn inom byggområdet. Inom enheten finns en grupp som arbetar med att ge och följa upp ekonomiska stöd inom energi- och byggnation. Stöden och därmed arbetsuppgifterna inom det här området är ofta tidsbegränsade och verksamheten behöver vara flexibel och dynamisk och kan komma att utvecklas och förändras över tid.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du bland annat budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du leder, planerar, och organiserar arbetet inom enheten. Du skapar engagemang och stödjer medarbetarna och teamen så att både individuella och gemensamma mål för enheten och för Länsstyrelsen uppnås på ett effektivt sätt. Du samverkar med andra myndigheter och personer i andra organisationer inom enhetens verksamhetsområden för att bidra till länets utveckling. Du kommer också att arbeta tillsammans med kollegor på andra länsstyrelser i viss mån. Du fattar beslut i ärenden inom enhetens verksamhetsområde. Därtill ingår du även i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och fem enhetschefskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för arbetsområdet. Du ska ha erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av att ha arbetat som chef med arbetsledning, arbetsmiljöfrågor, personalansvar och budget. Det är också meriterande att ha erfarenhet av arbete med fysisk planering, byggtekniska frågor eller statsstöd. Inom stödområdet kan uppdragen förändras över tid och enheten behöver kunna hantera nya och utvecklade uppdrag. Därför är det meriterande att också ha erfarenhet av förändringsledning och organisationsutveckling. Att arbeta med samhällsbyggnadsfrågor på Länsstyrelsen bidrar till utveckling av samhället och därför bör du ha ett starkt samhällsintresse. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkansarbete inom samhällsutvecklingsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom du ska leda en kunskapsintensiv verksamhet med engagerade medarbetare söker vi dig som leder tillitsbaserat genom att motivera dina medarbetare. Du har förmåga att engagera och skapa delaktigt på din enhet för att uppnå gemensamma mål. Det gör du bland annat genom att se helheten och du utgör ett naturligt stöd och bollplank till experterna på din enhet. Du är lugn och stabil och har ett realistiskt perspektiv också i situationer där kraven är höga. Verksamhetens gemensamma mål är en hållbar samhällsutveckling och det är därför viktigt att du har förmåga att se på sakers långsiktiga betydelse och skapa goda relationer med såväl kollegor inom Länsstyrelsen som med samverkansparter i länet och nationellt. Anställningsvillkor
Tjänsten omfattar heltid och gäller tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning som regel på våra tillsvidareanställningar. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Utifrån Länsstyrelsens uppgift vid kris och höjd beredskap, där bland annat förmågan att upprätta en ledningsfunktion ingår, behöver du som chef på Samhällsbyggnadsenheten vara beredd på att ingå i Länsstyrelsens krigs- och krisorganisation.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.Övrig information
Intervjuer genomförs från och med vecka 6.
Om Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Tillsammans arbetar vi för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest attraktiva län. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett fantastiskt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling.
Vi är 280 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen finns mitt i stan i en K-märkt byggnad som har nyrenoverade lokaler med utsikt över Munksjön och Vättern. Det är inte bara en spännande arbetsplats, du erbjuds också en mängd förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, utökad föräldrapenning samt en aktiv personalförening.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbsida på http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss.
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-9842-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Jönköpings län
(org.nr 202100-2288) Kontakt
Emma Willaredt, avdelningschef Samhällsavdelningen 010-2236000 Jobbnummer
9658533