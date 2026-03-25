Chef för öppna mötesplatser för unga
2026-03-25
Är du en person som vågar prova nytt och driva saker framåt? Då vill vi träffa dig!
Som biträdande enhetschef för Fritid Sundbyberg kommer du att vara en del av en enhet som består av fritidsgårdar, fältverksamhet, ungdomsmottagning, funkverksamhet och stadens kolloverksamhet. Tillsammans arbetar vi främjande och förebyggande för att skapa en trevlig och utvecklande miljö för alla. Enheten har cirka 20 medarbetare och är en del av kultur- och fritidssektorn som består av enheterna bibliotek, fritid, idrott och kultur. Kultur- och fritidssektorns verksamheter för barn och unga präglas av ett mångkulturellt barn- och ungdomsperspektiv.
Som biträdande enhetschef kommer du att i första hand att arbeta med att planera, genomföra och följa upp fritidsgårdsverksamheten tillsammans med personal och ungdomar. I tjänsten ingår arbetsledning och personalansvar för ca 10 fritidsledare. Målgruppen för enheten är barn och ungdomar 12-19 år. Utöver fritidsgårar så kommer du att få ansvar för att utveckla en verksamhet tillsammans med stadens arbetsmarknadsavdelning. Med fokus på unga som inte går i skolan - KAA.
Dina arbetsuppgifter är
• Planera, genomföra och följa upp aktiviteter och arrangemang.
• Leda och fördela strategiskt.
• Handleda personal, hålla lön- och medarbetarsamtal och följa upp verksamhetens mål.
• Samarbeta med interna och externa enheter.
• Arbeta med utvecklingsfrågor inom mångfald, inkludering, hbtqi, funk och jämställdhet
• Utveckla arbetssätt för implementering av metoder för barn- och ungdomars delaktighet och inflytande.
Tjänsten innefattar även utåtriktat arbete i samverkan med skola, polis, socialtjänst, föreningsliv och andra aktörer inom ungdomsarbete.
Vi vill att du har chefserfarenhet och bakgrund inom ungdomsarbete. I grunden har du högskoleutbildning inom beteendevetenskap, ledarskap, socialt arbete eller liknande. Du trivs med att skapa relationer, har ett genuint intresse för ungdomar och lätt för att samarbeta med andra. Det är meriterande om du har kompetens inom eventplanering, arbete med unga med funktionsvariationer, HBTQI-verksamhet, metodutveckling.
Du är en person som trivs i en miljö med coachande ledarskap och vill främja ungas delaktighet och inflytande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Är du en nytänkande och driven person som vill ha stora möjligheter att påverka så kan detta vara tjänsten för dig.
Kultur- och fritidssektorn är HBTQI-ceritfierad och förutsätter att du vill arbeta tillsammans med oss för att skapa en inkluderande verksamhet.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten innefattar både dag- och kvällsarbete, samt helg. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 12 april.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef Fritid
Lorentina Runander lorentina.runander@sundbyberg.se 08-7068160 Jobbnummer
9819538