Chef för ledningsstödet - Statsrådsberedningen
2025-11-12
Nationella säkerhetsrådgivarens organisation, Statsrådsberedningen
Vill du ta ett centralt chefsuppdrag med ansvar för ledningsstöd och samordning inom nationell säkerhet - och vid behov ersätta den nationella säkerhetsrådgivaren? Vi erbjuder rätt person ett spännande och viktigt chefsuppdrag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som chef för ledningsstödet leder du, i nära samarbete med den nationella säkerhetsrådgivaren, det gemensamma planerings- och samordningsarbetet för de kanslier som verkar under säkerhetsrådgivaren. Du prioriterar och samordnar information, underlag och åtaganden i den dagliga verksamheten och håller ihop processen för verksamhetsplanering.
En central del av uppdraget är att samordna förberedelser inför nationella säkerhetsrådets sammanträden - från beställningar och underlagssammanställning till genomförande, dokumentation och uppföljning. Du säkerställer struktur och styrning i kansligemensamma frågor samt utvecklar ändamålsenliga samarbetsformat med Statsrådsberedningen i övrigt och berörda departement.
Arbetet karakteriseras av tät dialog med den nationella säkerhetsrådgivaren och kanslierna under säkerhetsrådgivaren, statsministerns stab samt andra berörda inom Regeringskansliet. Det löpande samarbetet med chefstjänstemannen för krishantering, och de andra kanslicheferna inom NSR-organisationen är särskilt viktigt. Du företräder verksamheten i flera forum - internt, externt och internationellt.
Rollen innebär att du vid behov ersätter den nationella säkerhetsrådgivaren i interna och externa sammanhang.
Ledningsstödet består av en biträdande chef och fem medarbetare som du leder och utvecklar.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Din bakgrund
Du har en akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller annat relevant område, alternativt en utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har omfattande och relevant chefserfarenhet från Regeringskansliet, med flera års erfarenhet av att framgångsrikt planera och leda både verksamhet och personal. Du är van vid att företräda en verksamhet i olika sammanhang och att samordna intressen mellan många aktörer. Därtill har du flera års kvalificerad erfarenhet av arbete med försvars-, utrikes- eller säkerhetspolitik, samt erfarenhet av att samordna frågor inom det utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska området.
Du har mycket god kunskap om Regeringskansliets arbetsformer, beslutsprocesser och det regelverk som styr dessa. Du har också god kunskap om säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, krishanteringsfrågor och underrättelseverksamhet. Dessutom har du mycket god kunskap om utrikespolitik och svensk säkerhetspolitik, samt insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har arbetat i en ledningsgrupp för en större verksamhet med komplexa samordningsuppgifter, har erfarenhet av arbete med inre säkerhet samt om du har arbetat inom flera olika departement.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.
I denna roll ska du dessutom ha ett starkt driv och mycket god analytisk förmåga, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågeställningar och bidra till välgrundade beslut. Du är välorganiserad och skapar struktur i en miljö som påverkas av omvärlden. Vid högt arbetstryck prioriterar du väl - både dina egna och andras uppgifter. Du är självgående och initiativtagande, har mycket gott omdöme och kan sätta in frågeställningar i ett större sammanhang. Du har hög integritet och personlig mognad, är trygg och stabil i ditt agerande. Du samordnar olika intressen på ett konstruktivt sätt och kommunicerar mycket väl i både tal och skrift.
Övrigt
Tidsbegränsat chefsförordnande om 2-3 år.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Niclas Kvarnström som är nationell säkerhetsrådgivare. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Ann-Marie Sahlström. Fackliga kontaktpersoner är Ewa Widgren för Saco och Sofia Wretler Meurke för ST. Samtliga kontaktpersoner nås via Regeringskansliets växel på telefon 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 december 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
