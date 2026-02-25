Chef för FCC test
2026-02-25
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I din nya roll som produktionschef på Saab kommer du ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla ett team som idag består av ett 20-tal testingenjörer. Tjänsten kommer huvudsakligen bestå av personalansvar, kompetensutveckling, budgetansvar samt att ständigt jobba mot förbättringar inom produktionen. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga chefer i din ledningsgrupp och ha leveransansvar för ditt område. Du kommer också vara en viktig del i kravställandet mot stödfunktioner för att säkerhetsställa att tillverkningspersonalen har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt arbete på bästa möjliga sätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
* Strategi och planering: Tillsammans med ditt team utveckla och implementera strategier för att öka effektiviteten och lönsamheten i våra eftermarknadsaffärer.
* Ledarskap och medarbetarutveckling: Driva teamet framåt genom tydliga riktlinjer och konkreta mål samt säkerställa att det finns rätt resurser, kompetens och verktyg för att leverera enastående resultat. Du kommer att vara en mentor och stödja dina medarbetare i deras utveckling och framtida karriärvägar.
* Kvalitetskontroll och processförbättring: Verka för en ständig förbättring av våra processer och kvalitetssäkringssystem. Du kommer att utvärdera och optimera befintliga processer samt vid behov införa nya processer för att säkerställa effektivitet och uppfylla högt ställda krav från kvalitetsstandarder.
Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad och driven lagspelare med styrka att involvera och motivera dina medarbetare och kollegor. Du trivs med att balansera operativt arbete med strategiska och långsiktiga mål. Du är stark i förändringsarbetet, nyfiken, strukturerad och har lätt att sätta dig in i nya områden.
Utöver detta ser vi kompetenser nedan som väsentliga:
* Erfarenhet av att leda operativ verksamhet, där snabba åtgärder krävs
* Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga då du i denna roll kommer arbeta i många gränssnitt både internt men också inom andra affärsområden.
* Dokumenterad förmåga att planera, implementera och lyckas med strategiska initiativ
* Akademisk utbildning inom teknik, försvar eller motsvarande erfarenhet
* Starkt ledarskap och förmåga att inspirera och utveckla medarbetare
* Analytisk förmåga och förmåga att strukturellt driva processförbättringar
* Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
